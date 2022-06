Hip-Hop und Rap begeistern Fans

Für einen Tag wurde Senden zum Mittelpunkt für Fans von Hip-Hop- und Rap-Musik in der Region. Namhafte Bands mit Top-Act Megaloh an der Spitze sowie Newcomer traten beim Open-Air-Konzert auf.

„Ihr seid wie ein gallisches Dorf, heute Abend haben alle Zauberkräfte!“, rief der Rapper Megaloh nach seinem Auftritt, als die Zuschauer lautstark nach einer Zugabe verlangten. Denn trotz der eher niedrigen Besucherzahl war die Stimmung beim „Summer Break Festival“ am Samstagabend auf dem Außengelände des Cabrio-Bades ausgelassen und euphorisch.

Bei lauter Musik mit starken Beats und bunter Lichtshow feierte Senden zum ersten Mal ein Hip-Hop-Festival für Jugendliche und junge Erwachsene, bei dem sowohl Nachwuchsmusiker aus der Region als auch Stars der Hip-Hop und Rap-Szene auftraten. Zur Eröffnung am frühen Abend spielten Medisan Music, dann ging es mit Teleluke Melchior und Mayomann & Backfischboy weiter.

Vom Hurricane Festival nach Senden

Der Münsteraner Rapper Makani und die R&B-Sängerin Skuff Barbie unterhielten das Publikum, bis im Anschluss die Headliner Weekend und NKSN kamen. Der Top-Act Megaloh, der frisch vom Hurricane Festival nach Senden anreiste, brachte die begeisterte Menge ordentlich zum Feiern. Die Stimmung steigerte sich mit dem Einbruch der Dunkelheit, bis das Festival um Mitternacht den End- und Höhepunkt erreicht hatte.

Rapper Megaloh sorgte als Top-Act zum Abschluss für Stimmung beim Hip-Hop-Festival Senden. Foto: Emily Balzer

„Ich finde es gut, dass Senden etwas für Jugendliche anbietet. Deshalb sollte man das hier unterstützen“, freute sich Samarah Billermann aus Senden, die zu den Entlass-Schülerinnen der Edith-Stein Schule gehört. Rund 300 weitere Besucherinnen und Besucher waren ins Cabrio gekommen. Zwar hatten die Veranstalter – die Gemeindeverwaltung mit Unterstützung des Kreises Coesfeld – mit mehr Ansturm gerechnet. Doch Sendens Kulturamtsleiter Markus Kleymann zieht trotzdem eine positive Bilanz: „Natürlich ist es schade, dass nicht mehr Leute hier sind, aber wenn man bedenkt, dass dies das erste Hip-Hop-Festival in Senden überhaupt ist, dann bin ich zufrieden.“

„Man fühlt sich lebendig“

Das Festival zog auch Besucher von außerhalb an. So reisten Hip-Hop Fans aus dem Umkreis, aber auch einige aus Städten wie Köln und Düsseldorf an, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Für Verpflegung der Besucher sorgten Imbiss- und Getränkestände auf dem Gelände. Als weitere Attraktion gab es einen Fotoautomaten und. Der Kreis Coesfeld war mit einem Stand vertreten und befragte die Festival-Besucher.

Unterstützt wurde die Veranstaltung mit Mitteln aus dem Bundes- und Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche, so dass die Eintrittspreise trotz der vielen Acts niedrig gehalten werden konnten.

Auch wenn kurz vor Mitternacht aus der Nachbarschaft ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ausgelöst wurde, waren sich die Feiernden sicher, dass Senden genau solche Events braucht. „Man fühlt sich lebendig – und nach Corona tut es echt gut“, stimmten viele Besucher überein.