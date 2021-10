Höchste Zahl der Infektionen im Kreis

Die Zahl der aktiven Infektionen ist in Senden innerhalb des Kreisgebietes aktuell am höchsten.

Die Inzidenz im Kreis Coesfeld liegt mit 16,3 am niedrigsten in ganz NRW. Die Gemeinde Senden weist aber (Stand Montag, 0 Uhr) mit 27 aktiven Infektionen den höchsten Wert aller Städte und Kommunen des Kreises auf. Dies gilt, obwohl die Zahl der akuten Erkrankungen um einen Fall gesunken und eine weitere Person als gesundet eingeordnet worden ist. Die Infektionen lassen sich etwa zur Hälfte auf den punktuellen Ausbruch in der Kita Drachenwiese zurückführen, so der Kreis auf Anfrage.