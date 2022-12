Hohe Öko-Vorgaben für Betriebe

Für Betriebe, die sich im künftigen Gewerbegebiet „Südlich der Wesler Straße“ ansiedeln möchten, sollen hohe Öko-Vorgaben gelten. 100 Prozent der Dachflächen sind mit Photovoltaikanlagen auszustatten und 50 Prozent sollen ein Gründach erhalten. Die Vorgaben kommen bei Grundstücks-Interessenten nicht gut an.

Für das neue Gewerbegebiet südlich der Weseler Straße in Bösensell (WN berichten) soll es sehr hohe ökologische Vorgaben geben: Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde hat sich dafür ausgesprochen, bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Südlich Weseler Straße“ den Bauherren vorzugeben, dass sie 100 Prozent der nutzbaren Dachflächen mit Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung ausstatten müssen. Zusätzlich sollen 50 Prozent der frei nutzbaren Dachflächen begrünt werden – und 25 Prozent der Fassaden.

Kombination ist sinnvoll

Mit diesen Festsetzungen soll nach dem einstimmigen Ausschuss-Votum nun ein Bebauungsplan aufgestellt werden. „Damit geht es jetzt ins weitere Verfahren, unter anderem mit der Beteiligung von Bürgern als nächstem Schritt“, erläuterte Carsten Busche, Fachbereichsleiter der Gemeinde.

Wie schon im Bezirksausschuss Bösensell, der die Aufstellung des B-Planes ebenfalls empfohlen hatte, erläuterte Carsten Lang vom Planungsbüro Wolters die Situation. Gründächer könnten Niederschlagswasser aufnehmen, was gerade bei Starkregenereignissen wichtig sei. Technisch unproblematisch sei mittlerweile die gleichzeitige Nutzung von Dachflächen für PV-Anlagen und Gründächern. Das sei sogar sinnvoll, weil bei starker Sonneneinstrahlung ein Kühleffekt entstehe und die Leistung der PV-Anlagen steigern könne. Und begrünte Fassaden könnten Hitze spürbar abmildern.

Rund um die im Plangebiet liegende letzte verbliebene Hofstelle, die von Gewerbeflächen und der Weseler Straße umgeben ist, gebe es laut Lang eine erstaunlich große Artenvielfalt. Artenschutzrechtliche Untersuchungen stehen noch aus.

Klimaschutz im Fokus

Um den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung deutlicher in den Fokus zu rücken, war die Verwaltung mit dem Vorschlag, 80 Prozent der Dächer verpflichtend zu begrünen und eine ebenso große Fläche mit PV-Anlagen zu versehen, in Gespräche mit Grundstücksinteressenten gegangen. Darüber berichtete Niklas Esser, Wirtschaftsförderer der Gemeinde: „Die Vorgaben stießen bei den Interessenten auf große Bedenken, unter anderem, weil sie die Baukosten deutlich steigern.“

„Kritisch sehe ich vor alllem die Fassadenbegrünung“

Zwei angrenzende Betriebe denken über eine Erweiterung „vor der Haustür“ nach und haben Interesse an Grundstücken. Dazu gehört die Firma Hambrock. Die Lebensmittel-Großhandlung für die Gastronomie und Großküchen kam 2005 nach Bösensell. Diesen Standort, an dem aktuell 100 Mitarbeiter tätig sind, hat die Firma zuletzt 2014 erweitert. „Wir sind als klimaneutral zertifiziert. Wir haben PV-Anlagen auf allen Flachdächern. Das wäre auch bei einem möglichen Neubau ohnehin so“, berichtet Hambrock-Mitinhaberin Angela Niemann auf WN-Anfrage. „Kritisch sehe ich jedoch vor alllem die Fassadenbegrünung – und auch ein Gründach, weil wir hohe Hygienestandards einhalten müssen“, sagte sie. Da Fassaden nie zu 100 Prozent dicht sein könnten und Türen geöffnet würden, sorge die Begrünung für Probleme, so Angela Niemann, die den Betrieb zusammen mit ihrem Bruder Joachim Hambrock führt.