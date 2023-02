Vermisster Junge ist wohlbehalten wieder aufgetaucht

Ein am Sonntagabend von Zuhause ausgebüxter elfjähriger Junge hielt in der Nacht auf Montag seine Angehörigen und die Polizei auf Trab. Am Montagmorgen meldete sich der Großvater aus dem 30 Kilometer entfernten Sendenhorst.

Die Polizei suchte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen elfjährigen Jungen aus Senden.

Helle Aufregung in der Nacht zu Montag und am frühen Montagmorgen: Ein elfjähriger Junge war verschwunden. Seine Mutter hatte ihn kurz vor Mitternacht als vermisst gemeldet.

Luca habe, so die Mutter, nur hellbraune Winterstiefel an, einen schwarze Schlafanzughose mit der neongrünen Aufschrift X-Box und eine blaue Winterjacke. Zuletzt sah eine Zeugin den rothaarigen Jungen gegen 23 Uhr am Busbahnhof Gartenstraße. Das teilte Sascha Kappel, Pressesprecher der Kreispolizei Coesfeld auf Nachfrage mit.

Wo ist Luca?

Die Suche nach Luca verlief aus Polizeisicht demnach zunächst erfolglos. In der Nacht auf Montag flog ein Hubschrauber intensiv den Bereich rund um Elternhaus und Busbahnhof ab. Einige Anwohner hatten sich schon über den nächtlichen Hubschraubereinsatz gewundert. Mehrere Maintrailer- Suchhunde waren dann am frühen Montagmorgen mit einigen Polizeibeamten im Bereich Schloss, Bauhof und Hiddingseler Straße unterwegs. Ohne Ergebnis.

Von Senden nach Sendenhorst

Der elfjährige Luca schien weiterhin verschwunden. Doch kurz nach dem Einsatz der Suchhunde kam dann am Montagmorgen die erlösende, weil gute Nachricht, so Sascha Kappel im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Großvater des Jungen meldete sich. Er sagte, Luca sei bei ihm und es gehe ihm gut. Damit wäre die Geschichte beendet - fast. Denn der der Großvater den Jungen aus Senden wohnt in Sendenhorst.

Offene Fragen

Die Polizei fragt sich deshalb nun: Wie kam der elfjährige Junge nachts alleine von Senden ins 30 Kilometer entfernte Sendenhorst? Ist er getrampt oder hat er öffentliche Verkehrsmittel genutzt? Die Kreispolizei ermittelt weiter. Hinweise bitte an die Telefonnummer 02541/140.