Humorige Zeitreise per Pinselstrich

Drei Musiker und ein Zeichner reichten aus, um das Publikum in der Sendener Steverhalle reichten jetzt aus, um das Publikum in wilden 20er-Jahre in Berlin zu entführen. Was die einen mit ihren Liedern machten, errichte Zeichner Robert Nippoldt mit seinen schnellen Pinselstrichen. Die Belohnung des Publikums: tosender Applaus am Ende des Abends.

Tosender Applaus und Fußgetrampel in der Steverhalle: Die Aufführung „Ein rätselhafter Schimmer“ schien bei den Zuschauern am Freitagabend sehr gut anzukommen. Die jazzige Musik der wilden Zwanziger, interpretiert vom Münsteraner Trio „Größenwahn“, regte nicht nur das Publikum zum Mitklatschen und Füßewippen an. Auch Pinsel tanzten leichtfüßig über das Papier, welches mithilfe einer Kamera und eines Groß-Projektors auf die große Leinwand projiziert wurde.

Filigrane Striche, die sich in wenigen Augenblicken in eine zarte Frau verwandelten, ein tanzendes Paar, ein Vulkanausbruch, dies gelang dem Künstler Robert Nippoldt mit Hilfe von Tusche, Wasser, Kreide und anderem Show-Equipment. Auf diese Weise waren die Zuschauer ganz nah am Zeitgeschehen und konnten jeden seiner Pinselstriche mitverfolgen. Die virtuosen Zeichnungen neben der lässig-eleganten Jazzmusik ergaben einen gelungenen Mix und rundeten das vielfältige Repertoire an diesem Abend ab.

Amüsante Animationen in der Steverhalle

Das Trio „Größenwahn“ spielte live zu den kreativen Malereien und hauchte den Klassikern der 1920er-Jahre neues Leben ein. Zusammen mit Julian Walleck am Kon­trabass und Christian Manchen am Klavier gab Sängerin Lotta Stein zahlreiche Lieder wie „Seeräuber-Jenny“ mal gefühlvoll, mal reizend und mal kraftvoll zum Besten.

Auch der Humor kam bei der Show nicht zu kurz. Amüsante Animationen auf der Leinwand und lockere Moderation entlockten den Zuschauern häufig ein herzhaftes Lachen. Die Gedächtniskirche in Berlin erhielt ihr Dach zurück, berühmten Persönlichkeiten wurde gehuldigt, einmalige Erfindungen wurden aus Papier nachgebaut und innerhalb von nur drei Minuten wurden alle Kanzler der Weimarer Republik humorvoll vorgestellt. Die Zeitreise zurück in das Berlin der goldenen Zwanziger vermittelte sowohl geschichtliche Geschehnisse als auch das Lebensgefühl zu der Zeit zwischen den Weltkriegen.

Der Künstler Robert Nippoldt und das Trio „Größenwahn“ arbeiten bereits seit 14 Jahren erfolgreich zusammen und haben sich mittlerweile bei Auftritten sowohl musikalisch als auch stilmäßig auf diese Zeit abgestimmt. Das Trio tourt durch ganz Deutschland, die größten Spielorte befanden sich beispielsweise in Berlin, Hamburg und auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen.

Tosender Applaus

Am Ende des Abends hatten sowohl jüngere als auch ältere Besucher der amüsanten Show einen Schimmer davon, wie sich das Lebensgefühl in den wilden Zwanzigern in Berlin angefühlt haben mag. Auch der Leiter der Sendener Stabstelle Kultur und Sport, Markus Kleymann, blickte zufrieden auf den Abend zurück: „Es sind etwa 170 Zuschauer hier, die nicht nur aus Senden, sondern von überall aus dem Münsterland angereist sind. Somit ist diese Aufführung definitiv ein Erfolg. Mal ganz davon abgesehen, dass das Zusammenspiel von Musik und Zeichnungen einfach nur genial ist.“