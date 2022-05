Hustenbonbons zum Aufatmen als symbolische Geste

Besucher und pflegende Angehörige bekommen am Tag der Pflege am 12. Mai (Donnerstag) vor der Einrichtung der Caritas-Sozialstation an der Münsterstraße zum Aufatmen und Luftholen eine Packung Hustenbonbons als symbolische Geste.

Der internationale Tag der Pflege ist am heutigen 12. Mai. Seit den 1970er-Jahren wird dieser Gedenktag unter diesem Namen und Datum begangen. Er erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale 1820. Sie war eine britische Krankenschwester und gilt als die Pionierin der modernen Krankenpflege.

Diesen Tag nutzen die Caritas-Tagespflegen und die Caritas-Sozialstationen, um auf die immense Belastung der Pflegenden aufmerksam zu machen. Denn rund 4,8 Millionen Menschen pflegen in Deutschland einen Angehörigen. Etwa 2,5 Millionen davon sind weiterhin erwerbstätig und bewältigen jeden Tag den Spagat zwischen Arbeit, Familie und Pflege. Nach rund zwei Jahren Pandemie sind pflegende Angehörige wie auch Pflegekräfte immer noch stark belastet. Das diesjährige Thema: „Aufatmen, wenn Pflegekräften und pflegenden Angehörigen die Luft zum Atmen fehlt.“

„Der unermüdliche Einsatz von Pflegekräften und pflegenden Angehörigen muss gewürdigt und vor allem gesehen werden“, betont Bianca Becks-Maier, Pflegedienstleiterin der Caritas-Sozialstation Senden. Deshalb möchte die Caritas-Sozialstation an der Münsterstraße 11 am heutigen Gedenktag mit einer Aktion auf diese Belastung aufmerksam machen. Von 10 bis 12 Uhr erhalten die Besucher und pflegenden Angehörigen vor der Einrichtung der Caritas-Sozialstation zum Aufatmen und Luftholen eine Packung Hustenbonbons als symbolische Geste. Mitarbeitende der Sozialstation werden mit einem kleinen Stand vertreten sein und freuen sich auf einen Austausch mit interessierten Bürgern.

In Zukunft wird der Anteil der Pflegebedürftigen noch weiter steigen. Der Fachkräftemangel in der Pflege wird sich weiter verschärfen. Immer mehr Ehepartner, Kinder und Familien werden die Pflege eines Angehörigen in ihren Alltag integrieren müssen. Ohne sie wird die Pflege gesellschaftlich nicht gelingen. Entlastungs- und Unterstützungsangebote der Tagespflegen und Sozialstationen werden in Zukunft noch stärker nachgefragt werden. „Daher geht ein großer Dank an diesem Tag auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Menschen in Alltag nachhaltig entlasten“, erklärt Bianca Becks-Maier.

Aktuell gebe es wieder Kapazitäten für die pflegerische Versorgung im Raum Buldern und Senden. Ratsuchende können sich in der Caritas-Sozialstation unter

0 25 97 / 69 25 46 oder unter sozialstation.senden@

caritas-coesfeld.de melden.