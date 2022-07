„Ich bin glücklich hier“

„Es macht glücklich hier zu arbeiten, weil ich so viel Gutes tun kann. Die Leute sind so dankbar. Sie freuen sich, wenn man für sie da ist.“ Mareike Schürmann hat diese Sätze gesagt. Sie arbeitet für den Sozialen Dienst seit kurzem im Pflegeheim St. Johannes. Wie haben die Bewohner die Hitze überstanden?

Mareike Schürmann sitzt draußen vor dem Altenheim St. Johannes im Schatten. Sie trägt Hose, ein grünes Shirt und hat eine schwarze Jacke mit langen Ärmel an – bei 32 Grad im Schatten. „Ich komme gerade aus dem Keller“, erklärt sie schmunzelnd der staunenden Besucherin. Dort ist es offensichtlich kühl. Der Körper hat noch nicht gemerkt, dass er nicht mehr gewärmt werden muss. In diesem Keller ist auch das Büro der 26-Jährigen, die seit zweieinhalb Wochen im Altenheim St. Johannes an der Münsterstraße arbeitet und die Bewohnerinnen und Bewohner betreut.