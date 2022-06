„Ich fühle mich auch als Deutscher“

„Alles ist möglich, wenn man es nur will“: Stolz blickt Krmanj Murad Ido auf seine frisch eingetroffene Einbürgerungsurkunde. Lange hat er auf diesen Moment gewartet. Anfang August 2015 floh der kurdische Jeside mit seiner Frau und den drei kleinen Töchtern aus dem Irak über die Türkei nach Deutschland, wo er schließlich am 25. Oktober 2015 der Gemeinde Senden zugewiesen wurde.

Der Anfang sei schwer gewesen, berichtet Krmanj. Vor allem die sprachliche Barriere bereiteten ihm und seiner Familie Probleme in Deutschland.

Moralische und praktische Unterstützung erfahren

„Es gibt keinen Erfolg ohne ein Ziel“, lautete seine Devise, als er schließlich mit seinem großen Ziel, weiter als Lehrer für Biologie tätig zu werden, sein Schicksal in die Hand nahm. Denn zuvor hatte er im Irak schon sechs Jahre an einem Gymnasium unterrichtet. Der herzliche Kontakt zur Familie Vennemann-Rinker aus Amelsbüren habe ihm beim Erlernen der deutschen Sprache besonders geholfen. Auch eine große moralische und praktische Unterstützung erfährt die Familie von dieser Seite bis heute.

Zusätzlich engagierte Krmanj sich zweieinhalb Jahre lang in der Flüchtlingshilfe Senden, wo er anderen Geflüchteten mit tatkräftiger Unterstützung in jeglichen Belangen stets zur Seite stand. Im Kontakt mit anderen Kulturen, Traditionen und Werten habe er sich stets bemüht, das Positive zu adaptieren, berichtet er aus seiner Zeit in der Flüchtlingshilfe. Ganz wichtig war für ihn die Hilfe bei der mühsamen Suche nach einer geeigneten beruflichen Tätigkeit, bei der ihn Dr. Hans Meckling, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Senden, „wie ein Vater“ – so Krmanj – begleitete.

„Anstrengungen haben sich gelohnt“

Mittlerweile arbeitet Krmanj als Kurdisch-Lehrer beim Schulamt des Kreises Coesfeld, seine Frau Hariman arbeitet ebenfalls und seine Töchter Karen, Derin und Lorin besuchen hiesigen Schulen. Mit sehr guten Sprachkenntnissen, einer festen Anstellung und viel Fleiß verlief die Einbürgerung von Familie Ido verhältnismäßig hürdenlos, teilt die Flüchtlingshilfe Senden mit.

„Die Anstrengungen haben sich gelohnt“ erklärt er. „Ich habe das Gefühl, etwas gut gemacht zu haben. Die Sicherheit, jetzt in Deutschland bleiben zu dürfen, gibt uns ein lang ersehntes Gefühl von Freiheit und dafür bin ich diesem Land und seinen Menschen dankbar. Ja und ich fühle mich auch als Deutscher.“