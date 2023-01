„Ich hab´s immer gerne gemacht“

Senden

Ob Ballkleid oder Schützen-Uniform, Oberhemd oder Bettwäsche: Marlene Hohenlöchter nahm in ihrem Ladenlokal an der Münsterstraße Textilien für eine Reinigung in Münster an. Mehrere Jahrzehnte lang. Doch jetzt zieht sie einen Schlussstrich. Ein Ladenlokal in zentraler Lage steht leer.