In Richtung Normalität geradelt

Die Geschwister-Scholl-Realschule konnte jetzt endlich ihre wegen der Corona-Pandemie ausgefallene, alljährliche Radtour durch das Münsterland nachholen. In der vergangenen Woche besuchten die Mädchen und Jungen der sechsten Jahrgangsstufe mit ihren zehn erwachsenen Begleitern Orte wie die Jugendherberge in Nottuln als Basislager, den Allwetter-Zoo in Münster sowie die malerischen Gemeinden Havixbeck und Billerbeck, teilt die Geschwister-Scholl-Realschule mit.

Frisch getestet war das DÜB in Dülmen das erste Ziel der Exkursion. Nach der Erfrischung im Freizeitbad radelte die Gruppe nach Nottuln. „Bei sommerlichen Temperaturen genossen wir nicht nur den Abend, sondern radelten am nächsten Tag zum Zoo, wo wir bei interessanten Führungen den Tieren ganz nah kamen“, heißt es in dem Bericht. Das Wiedersehen mit den Eltern am Mittwoch wurde wetterbedingt nach Nottuln verlegt, die Leezen blieben im Schuppen. Nachdem die Sporthelfer mit Spielen und einer Party für Stimmung gesorgt hatten, ging es am Freitag wieder heimwärts. Die Kinder ließen sich die gute Laune auch nicht von den „anstrengenden“ Baumbergen nicht vermiesen.

Ein großer Empfang erwartete die jungen Radsportlerinnen und -sportler in Senden. An der Schule waren alle sich einig: Eine große Gemeinschaft von Lehrern, Eltern und Schülern haben dem Virus erfolgreich getrotzt und hoffentlich die nächsten Schritte zum normalen Schulalltag gemacht, heißt es abschließend.