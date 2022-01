Schulen "in ständiger Alarmbereitschaft"

Bisher sind es Einzelfälle, dass sich Schülerinnen und Schüler in Quarantäne begeben müssen. Die Anspannung an den Schulen steigt aber angesichts der rasanten Verbreitung der jüngsten Virus-Variante. Schulleitungen pochen darauf, dass Präsenzunterricht Vorrang haben sollte.

Weiterhin Bestandteil des Alltags der Schulen im Schulpark und der weiteren Grundschulen: Rektor Rainer Leifken (r.) und Hausmeister Heiko Pohlmann bereiten die Schnelltests vor, die an der Edith-Stein-Schule durchgeführt werden.

Zum Schulalltag in Zeiten einer Pandemie gehören sie dazu – die regelmäßigen Coronatests. Doch während sich die Routine im Umgang mit dem Material längst eingestellt hat, wächst wohl bei nicht wenigen Schulleitungen die Sorge, dass die Variante des Virus stärker um sich greifen, ins Schulleben eindringen könnten. Bisher, so ergab eine stichprobenartige WN-Umfrage, bleibt das Lernen und Leben in den Schulen vom ansonsten immer omnipräsenter werdenden Omikron noch weitgehend unbehelligt.