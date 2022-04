Ingenieur mit Liebe zur Natur

Seinen 90. Geburtstag feiert Bernhard Foschepoth am heutigen Montag. Geboren wurde er am 25. April 1932 in Stenern, heute ein Ortsteil von Bocholt. Dort wuchs er auch auf und besuchte das Gymnasium. Mit der Idee, Berufsschullehrer zu werden, absolvierte er eine Maurerlehre, studierte dann aber doch Bauingenieurswesen in Aachen. Im ersten Job nach dem Examen lernte er dort seine spätere Frau Magdalene kennen, die er 1960 in Bottrop-Kirchhellen heiratete. Aus der Ehe gingen vier Kinder, sieben Enkel und bisher ein Urenkel hervor.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie