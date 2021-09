Jedem Schüler sein eigenes Tablet

Mehr Schubkraft bei der Digitalisierung: Die Gemeinde Senden möchte, dass an allen weiterführenden Schulen flächendeckend Tablets eingeführt werden. Gelernt werden soll künftig an Apple iPads. Diese Geräte sollen ab dem Schuljahr 2022/23 jedem Schüler nicht nur in der Schule, sondern auch zuhause – für Hausaufgaben und eine private Nutzung – zur Verfügung stehen. Dafür werden die Eltern zur Kasse gebeten: Mit 200 Euro sollen sie sich an den Kosten beteiligen, die sich für Gerät und Zubehör auf 530 Euro belaufen. Ein Betrag, der abgezwackt wird, um für Ersatz bei Verlust oder Beschädigung zu sorgen, ist darin enthalten.

