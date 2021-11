Jugend öffnet Tür zur Mitarbeit

Bei der Kommunalpolitik mitmischen, jugendgerechte Interessen vertreten und Senden zu einem schöneren Ort für Jugendliche machen. Klingt interessant? Das dachten sich auch rund 30 Jugendliche, die der öffentlichen Einladung der Gemeinde gefolgt sind. Das Sendener Rathaus hieß am Freitagnachmittag alle Interessierten zwischen zwölf und 20 Jahren zum Ideenaustausch bezüglich der Jugendbeteiligung willkommen.

Fachleute informieren

Dort klärte Anne Wiechers vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe über die Funktion, die Arbeitsweisen und die Aufgaben eines Jugendparlaments auf. Außerdem berichteten sechs Vertreter des Jugendparlaments in Gütersloh über ihre Arbeit und gaben wertvolle Tipps und Informationen, wie die Jugendlichen effektiv ihre Anliegen vertreten können. Das „JuPa Gütersloh“ erläuterte den prinzipiellen Ablauf der Wahlen und Sitzungen, die Arbeitsweisen und die Vorteile eines Jugendparlaments. Hierbei betonten sie, dass sie einen aktiven Jugendbeirat in Senden als „definitiv umsetzbar“ und empfehlenswert einschätzen würden. Die größte Motivation sich als Jugendliche politisch zu engagieren ist für die Sprecher des JuPa Gütersloh, Benno Schulz und Johanna Löhr, ganz klar: „Man hat eine echte Möglichkeit etwas zu verändern, was einem gerade nicht wirklich gefällt. Außerdem stärkt die Arbeit hier das Selbstbewusstsein und man lernt viele neue nette Leute kennen.“

In Kleingruppen sammelten die interessierten Jugendlichen Ideen für eine Form der Mitbestimmung in der Kommunalpolitik. Foto: Emily Balzer

Dass das Interesse an der Arbeit des Jugendparlaments groß war, war an den vielen Rückfragen der Jugendlichen und der Rathausmitarbeiter zu erkennen. Moderiert wurde der Nachmittag von der Studentin Franziska Becker, die selbst zwei Legislaturperioden im Jugendparlament Monheim am Rhein mitgewirkt hat.

Einem regen Austausch in Kleingruppen mit konkreten Ideen zur Form der Jugendmitbestimmung in Senden folgte anschließend ein Votum. Bei den Fragen „Wer findet die Gründung eines Jugendparlaments oder eines Jugendbeirats sinnvoll?“ und „Wer könnte sich vorstellen, dort aktiv mitzuwirken?“ flogen alle Hände hoch. Dies erfreute die Initiatorin des Projekts und Sachgebietsleiterin für Demografie, Ehrenamt und Familienförderung, Susanne Espenhahn, besonders. „Wir sind sehr erfreut, dass die Idee so gut angekommen ist und freuen uns über jeden, der mitmachen will.“ Am Ende gab es noch aufmunternde Worte vom Bürgermeister Sebastian Täger: „Ich würde mich sehr freuen, wenn es bald eine langfristige Form der Mitbeteiligung für Jugendliche gibt. Wenn es dann endlich soweit ist, habt ihr meine vollste Unterstützung.“

Ein erneutes Treffen für alle interessierte Jugendliche ist für Ende November anvisiert.