Jugendparlament steht auf der Kippe

Senden soll ein Jugendparlament bekommen. Das wurde schon vor über zwei Jahren beschlossen. Ob es wirklich so weit kommt, ist allerdings fraglich. Das liegt vor allem an einem Grund.

Am Montag wurden Ideen gesammelt, wie Jugendliche sich besser beteiligen können.

Vor zweieinhalb Jahren hat die Sendener Lokalpolitik beschlossen, dass es ein Jugendparlament in der Gemeinde geben soll (wir berichteten). Ob es allerdings wirklich zur Umsetzung kommt, ist laut Susanne Espenhahn aktuell offen. „Auch unter Jugendlichen wird kontrovers diskutiert, ob das für Senden das Richtige ist“, sagt sie.

Das Hauptproblem: Die Verwaltung findet nicht genug junge Leute, die bereit wären, sich dauerhaft in einem Jugendparlament zu engagieren. Zwar hat eine großangelegte Studie, die von Studierenden der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW mit knapp 150 Sendener Jugendlichen durchgeführt wurde, ergeben, dass grundsätzlich Interesse besteht, sich politisch zu engagieren. Die praktische Erfahrung der Verwaltung der vergangenen Monate zeigt jedoch ein anderes Bild.

Es gebe ein Kernteam von Jugendlichen, die durchaus Interesse haben, sich im Vorfeld an der Entwicklung möglicher Konzepte für Beteiligungsformate als auch in einem Jugendparlament einzubringen. Doch stellvertretend betont etwa Manuel Reismann, einer der Jugendlichen, die an der Umfrage teilnahmen und mit denen die Gemeinde Senden im Austausch steht, man dürfe nicht erwarten, dass die Initiative von den Jugendlichen selbst ausgeht. Input und feste Rahmenbedingungen müssten von der Gemeinde kommen.

Projektbezogene Beteiligung vielversprechender

„Ob ein Jugendparlament für Senden die richtige Organisationsform ist? Mal schauen, was die Zukunft bringt“, sagt Espenhahn. Der politische Auftrag werde vorerst weiter verfolgt. „Doch es kann sein, dass wir irgendwann feststellen müssen, dass wir keine Jugendlichen dafür finden.“

Vielversprechender sei eine projektbezogene Beteiligung Jugendlicher. Auch wöchentliche Sprechstunden mit Mitarbeitern der Verwaltung oder ausgewählten Jugendlichen, zu denen andere hinkommen können, seien denkbar, betont Espenhahn. Laut der Studie sollten zudem Workshop-Formate wie die YouComm wiederholt sowie digitale Beteiligungsmöglichkeiten ausgebaut werden.

Dass es eine intensivere Beteiligung von Jugendlichen an politischen Entscheidungen in Senden benötigt, stand bei einem Treffen von Vertretern von Verbänden und Vereinen am Montagabend außer Frage.