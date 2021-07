Jugendtreffs stehen den Kids wieder offen

Nachdem die Jugendeinrichtungen des Ökumenischen Jugendtreffs Senden e.V. aufgrund des Covid-19-Virus schließen mussten, ist ein Ende dieser Zwangspause in Sicht. Denn sämtliche Einrichtungen des Vereins, das Jugendzentrum Vivo, der Kindertreff Kubuz, das Schülercafé Clatsch in Senden sowie der Kinder- und Jugendtreff in Bösensell, der Tresor, und der Jugendtreff in Ottmarsbocholt sind ab sofort wieder geöffnet.

Voraussetzung dieser Öffnung, so die Pressemitteilung, war das Erstellen eines strengen Hygieneplans, den der Verein konzipiert und dem Ordnungsamt in Senden und dem Kreisjugendamt in Coesfeld vorgelegt hat. So wurden die Öffnungszeiten der einzelnen Einrichtungen angepasst, es dürfen nur eine jeweils begrenzte Anzahl an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Einrichtungen gleichzeitig besuchen, an allen Eingängen stehen Desinfektionsspender bereit und in den Einrichtungen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Außerdem müssen, ähnlich wie in Restaurants, Listen mit den Kontaktdaten der Besuchenden zur Kontaktverfolgung geführt werden.

In den Sommerferien bietet der Verein ein umfangreiches Sommerferienprogramm an, soweit es die zurzeit gültigen Vorschriften zulassen. Im Kindertreff Kubuz findet in den ersten drei Wochen als Ersatz für die sonst stattfindende Stadtranderholung morgens und nachmittags ein spannendes Ferienprogramm mit unterschiedlichen Workshops statt. In der zweiten Sommerferienhälfte öffnet das Kubuz zu den gewohnten Öffnungszeiten.

In Bösensell wird in den ersten beiden Ferienwochen jeweils eine Woche mit speziellem Programm im und um den Wald angeboten. In den restlichen Sommerferienwochen ist die Jugendeinrichtung Tresor zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

In Ottmarsbocholt öffnet der Jugendtreff in den Sommerferien seine Tür zu erweiterten Öffnungszeiten, so ist der Jugendtreff dann jeden Wochentag ab 13 Uhr geöffnet.

Im Jugendzentrum Vivo in Senden gibt es neben den normalen Öffnungszeiten in den Ferien jeden Montagnachmittag ein spezielles Mädchenangebot, die anderen Öffnungszeiten werden mit flexiblen Angeboten gefüllt, so ist eine Playstation-Fifa Sommerliga in Planung.

Außerdem baut die Aufsuchende Jugendarbeit in den Sommerferien gemeinsam mit interessierten Jugendlichen den zweiten informellen Treffpunkte für Jugendliche und junge Erwachsene in Senden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins freuen sich sehr, dass sie all diese Angebote für Kinder und Jugendliche wieder gestalten dürfen.

Die aktuellen Öffnungszeiten der Einrichtungen stehen online.