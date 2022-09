Junge Talente spielen Klassiker

Es sind junge Talente, die aber schon viel Ruhm und Ehre eingeheimst haben: Mit Ani Ter-Martirosyan (Klavier) und Sam Lucas (Violoncello) sind zwei Musiker in der Reihe „Best of NRW“ beim Rathauskonzert zu Gast.

In der Reihe „Best of NRW“ steht am Sonntag (2. Oktober) das erste Rathauskonzert der neuen Spielzeit an. Im Bürgersaal sind ab 19.30 Uhr Ani Ter-Martirosyan (Klavier) und Sam Lucas (Violoncello) zu Gast. Sie spielen Werke von Robert Schumann, Johannes Brahms, Dmitri Schostakowitsch und George Gershwin, teilt da Kulturamt mit. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sind über die Internetseite sowie auch persönlich an der Info im Rathaus erhältlich.

Ani Ter-Martirosyan ist eine gefragte Konzertpianistin, die unter anderem schon in der Kölner und Essener Philharmonie, im Robert-Schumann-Saal in Düsseldorf und in der Villa Borghese in Rom gastierte, so die Organisatoren der Veranstaltung. Die gebürtige Armenierin hat derzeit auch einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln inne.

Der junge, in Australien geborene Cellist Sam Lucas hat sich seit seinem Umzug nach Europa 2017 als herausragender Musiker profiliert. Bei Festivals in ganz Europa hat er schon mehrere Preise gewonnen.

Das Konzert ist auch Bestandteil des Abos der Rathauskonzerte, das bis Sonntag (2. Oktober) noch zu einem ermäßigten Preis erhältlich ist. Es gilt für vier Konzerte und kostet 45 Euro (ermäßigt 35 Euro) und ist an der Info des Rathauses erhältlich, kann aber auch einfach mit einer Mail an die Gemeinde (kulturamt@­senden-westfalen.de) bestellt werden. www.senden-westfalen.de/ticketing