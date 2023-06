Junge Union gegen Gender-Sternchen

Mit ihrem Antrag, dass die Gemeinde das sogenannte Gender-Sternchen in ihren Veröffentlichungen nicht verwenden soll, löste die Junge Union eine muntere Debatte im Hauptausschuss aus.

Der Tagesordnungspunkt, der im Hauptausschuss am Mittwochabend beraten wurde, ließ aufhorchen. Die Junge Union Senden hatte einen „Antrag zur Beachtung der sprachlichen Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung“ gestellt. „Die Gemeinde erkennt an, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung die Verwendung einer sogenannten ,Gendersprache' ablehnen, wie verschiedene Umfragen belegen“, heißt es in dem vom JU-Vorsitzenden Lennard Kasberg unterzeichneten Antrag.

Der Gemeinderat sollte demnach weiterhin beschließen, dass „sämtliche Dokumente sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde im Einklang mit der deutschen Rechtschreibung“ stehen. Sprache solle sich immer nur „von unten nach oben“ entwickeln und nicht umgekehrt von einer Gebietskörperschaft aufgezwungen werden. Da Kasberg dem Rat nicht angehört, begründete Günter Mondwurf (CDU) den Antrag im Ausschuss. Vor allem das sogenannte Gender-Sternchen – wie etwa im Wort „Bürger*innen – das alle geschlechtlichen Identitäten umfassen soll, erschwere die einfache Sprache und damit die Inklusion für der vielen seh- und hörbehinderten Menschen. Das gelte vor allem, wenn das Sternchen als Pause mitgesprochen werde. „Es ist gut, dass die Junge Union dabei Klarheit schaffen will“, findet Mondwurf.

„ Die Politik sollte sich da 'raushalten. “ Nicole Hashemian (FDP)

„Die Politik sollte sich da 'raushalten“, entgegnete Nicole Hashemian (FDP). Sie selbst nutze das Gender-Sternchen zwar auch nicht. „Doch bei der CDU-Argumentation ist es mir kalt den Nacken heruntergelaufen.“ Bestimmte Trends setzten sich durch, andere nicht. Lassen wir doch die Menschen entscheiden, wie sie sprechen wollen. Das ist bestimmt keine Aufgabe der Kommunalpolitik“, meinte Hashemian. „Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass mehrere Kommunen den Städte- und Gemeindebund dazu um Rat gefragt haben. Privat kann das ja jeder für sich entscheiden“, reagierte Mondwurf darauf.

Bürgermeister Sebastian Täger wies darauf hin, dass für die Gemeindeverwaltung das Landesgleichstellungsgesetz gelte. „Wichtig ist, dass wir immer die männliche und die weibliche Form berücksichtigen. Doch ich gebe keine genaue Sprachregelung dafür vor. Und in unseren Pressemitteilungen benutzen wir kein Sternchen“, erklärte Täger, der darauf verwies, dass die Verwaltung selbst jedoch noch einen internen Leitfaden erarbeiten wolle.

Thema weckt Emotionen

Auch wenn das Ratsbündnis am Ende den JU-Antrag mit der knappen Mehrheit von 9:7 Stimmen – nur die CDU stimmte dafür, der Bürgermeister enthielt sich – ablehnte, so zeigte er doch: Das Thema weckt Emotionen – und wohl fast jeder hat eine Meinung dazu. Und hinter vorgehaltener Hand war der Hinweis zu hören, dass man keine „Sprach-Polizei im Rathaus“ brauche – weder für die Einführung von Sternchen noch für deren Ahndung.