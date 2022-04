Justus Frantz spielt Beethoven

Wohl keine Veranstaltung in Senden musste aufgrund der Corona-Pandemie so häufig verlegt werden wie diese. Jetzt hoffen die Veranstalter – das Kulturamt der Gemeinde Senden und die Kirchengemeinde St. Laurentius – endlich darauf, dass es klappt. Denn mit Justus Frantz kommt eines der bekanntesten Gesichter der bundesdeutschen Klassik-Szene in die Stevergemeinde, heißt es in einer Pressenotiz des Kulturamtes. Im Bürgersaal des Rathauses spielt er am Flügel solo einige Werke von Ludwig van Beethoven. Dies sind im Einzelnen: die Mondschein-Sonate Nr. 14 op. 27, 2 cis-Moll, die Sonate Pathétique Nr. 8 in c-Moll op. 13 sowie die Sonate Appassionata Nr. 23 in f-Moll op. 57.

Das Konzert findet am 29. Mai (Sonntag) um 18 Uhr statt. Für die abgesagten Termine erworbene Eintrittskarten sind natürlich für dieses Konzert noch gültig.

Weitere Tickets können zum einheitlichen Preis von 35 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr) über die Internetseite www.senden-westfalen.de/ticketing erworben werden. Auch eine Reservierung am Infoschalter des Rathauses ist möglich.