Kabarett im Abgrund des Absurden

Der Kabarettist Urban Priol gastiert mit seinem neuen Programm am 11. September (Sonntag) in Senden. Der Kartenvorverkauf ist soeben gestartet.

Urban Priol gastiert am 11. September in Senden.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Auch wenn die derzeitige Corona-Lage besonders für den Kulturbetrieb alles andere als schön ist, plant das Sendener Kulturamt derzeit intensiv am Jahresprogramm. Ein Höhepunkt wird mit Sicherheit das Gastspiel des Kabarettisten Urban Priol sein, der am 11. September (Sonntag) in der Steverhalle gastieren wird, verspricht das Sendener Kulturamt.

Vorverkauf über Internetseite der Gemeinde

Erstmals ist damit einer der beliebtesten Kabarettisten Deutschlands in Senden zu Gast und präsentiert ab 19 Uhr sein aktuelles Programm „Im Fluss“. Schon jetzt sind dafür Tickets erhältlich – und zwar ausschließlich über die Internetseite der Gemeinde www.senden-westfalen.de/ticketing. Sie kosten im Vorverkauf im ersten Rang 25,02 Euro (ermäßigt 21,89 Euro) sowie im zweiten Rang 21,89 Euro (ermäßigt 18,76 Euro).

Urban Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann, heißt es in der Ankündigung. Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen. Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt und verwandelt undurchsichtig-trübe Strudel in reines Quellwasser. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum, so das Kulturamt.