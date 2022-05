Karneval passt auch in den Mai

Der kölsche Karneval greift aktuelle Themen gerne mit Humor, Ironie und Satire auf. Bei der Stunksitzung in der Steverhalle erfuhren die Gäste unter anderem, warum Epilieren wichtiger ist als Epikur.

„Spaß und Humor sind die Quellen aus denen man Kraft schöpfen kann, um damit wiederum an der Demokratie zu arbeiten“, brachte es Biggi Wanninger, Präsidentin der Kölner Stunksitzung, am Donnerstagabend in der Steverhalle gleich auf den Punkt. Die 550 Gäste stimmten ihr da sofort durch kräftigen Applaus zu. Ebenso bei ihrer Frage zum politischen Zeitgeschehen: „Wo sind eigentlich die Attentäter, wenn man sie mal braucht?“