Karnevalsumzug zieht durch Ottmarsbocholt

Die lange Zeit des Wartens hat auch in Ottmarsbocholt ein Ende: Am Sonntagmittag ist der Karnevalsumzug zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gestartet und zieht nun durch den Ort.

Seit Sonntagmittag sind die Narren in Ottmarsbocholt los. Der Karnevalsumzug rollt durch den Ort.

Die Entzugserscheinungen waren maximal – den Nachschub nach dem närrischen Suchtstoff Straßenkarneval bescherte Prinz Maximilian I. mit dem Funkenmariechen Kristin I. und dem Gefolge aus allen Karnevalsecken Ottmarsbocholt. Dass dieser kleine Ort bei Narren bekannt ist als Schlaraffenland, zeigte sich am Sonntag, als nach Corona-Zwangspause die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt fand.

Und seinen Anspruch als eine der jecken Hochburgen im ganzen Münsterland unterstrich Otti-Botti mit Masse und Klasse. Denn: Der erste Umzug, der seit Februar 2020 wieder über die Bühne ging, fiel kein bisschen kleiner aus als sonst. Ottis Narren hatten geliefert.

Zwölf große Wagen und rund 50 Fußgruppen

Die Leute seien wohl „noch heißer“ drauf als in manchen Jahren zuvor, nach langer Party-Durststrecke wieder in einer großen Gemeinschaft zu feiern, betonte Sebastian Schemmer, Vorsitzender der „Karnevalsgesellen Ottmarsbocholt“, die die Riesensause und riesen logistische Herausforderung organisatorisch wuppen.

Zwölf große Wagen sind beim Umzug in Ottmarsbocholt dabei. Foto: Dietrich Harhues

Zwölf spektakuläre Großwagen, rund 50 Fußgruppen und sechs Spielmannszüge sorgten für Action auf den Straßen des Dorfes. Und die waren gesäumt von mehreren Tausend Zuschauern, die teils längere Anreisen in Kauf genommen hatten. Das gute Wetter trug zusätzlich dazu bei, dass sich der Ortsteil Sendens – wo Bürgermeister Sebastian Täger das Regiment bei der Schlüsselübergabe an Maximilian I. und seine Getreuen verloren hatte – wirklich in das Motto-gemäße Schlaraffenland verwandelte.

Narren übernehmen das Rathaus

Der Rathauschef, an sich eine sportliche und ganz stattliche Erscheinung, gab sich gegen den Otti-Prinzen geschlagen, der samt Zepter und Gewand 112 Kilogramm närrische Energie auf die Waage brachte. Die Gegenwehr des Tägers fiel auch deshalb zaghaft aus, weil die Prinzenecke Horst allein zahlenmäßig gegenüber dem Team Senden überlegen war.

Schon am Samstagabend war ein Warm-up für den Umzug angesagt. In der Halle Vollmer, die laut Orga-Team „sehr gut besucht“ war, feierte vor allem die jüngere Generation.