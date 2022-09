Kartenverkauf startet am Sonntag

Jetzt soll es wieder was werden: Nachdem die Aufführungen zwei Jahre lang wegen Corona nicht stattfinden konnten, will die Schenkwaldspielschar in diesem Herbst endlich wieder gute Zeiten für die Lachmuskeln einläuten. Die bekommen nun vom 28. Oktober (Freitag) an in der Gaststätte Vollmer viel zu tun, wenn dort die plattdeutsche Komödie „We betüdelt hier wen?“ zur Aufführung gebracht wird. Der von Bernd Kietzke geschriebene Dreiakter werde für jede Menge Spaß sorgen, so versprechen es die elf Spieler.

