Kein Umzug mit dem Nikolaus

Der Sendener Heimatverein reagiert auf die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. „Leider und schweren Herzens haben wir vom Vorstand des Heimatvereins gemeinsam beschlossen, auch den großen Nikolausumzug am 6. Dezember abzusagen“, heißt es in einer Mitteilung.

Kindgerechter formuliert der Heimatverein die Absage im weiteren Verlauf der Pressemitteilung: „Eine traurige Nachricht erhielt der Heimatverein Senden vom Nikolaus. Schweren Herzens hat der Freund aller Kinder und der Sendener Bürgerinnen und Bürger seinen großen Nikolausumzug am 6. Dezember ab 17 Uhr abgesagt. So gerne hätte er an diesem Tage mit seinem Umzug vom Busbahnhof über die Eintrachtstraße und Münsterstraße bis zum St.-Laurentius-Kirchplatz Klein und Groß erfreut.“ Seine Kutsche sei schon geputzt, das Pony gestriegelt und die kleinen Geschenke schon im großen Nikolaussack verstaut gewesen, so teilt der Nikolaus mit. Doch nun komme das freche Virus, auch in einer neuen Variante, und mache den Plan des Nikolaus zu Nichte. „Aber St. Nikolaus hat versprochen, wenn im nächsten Jahr die Coronakrise vorüber ist, wird er bestimmt nach Senden kommen, zum großen Nikolausumzug.“