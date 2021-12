Kein Umzug und kein Prinz

Zum zweiten Mal hintereinander fällt der Straßenkarneval in Ottmarsbocholt aus. Der für den 20. Februar geplante Umzug wurde jetzt abgesagt. Doch die Hoffnung auf zumindest ein bisschen Karneval geben die Narren in „Otti-Botti“ noch nicht ganz auf.

Karneval in Ottmarsbocholt erneut abgesagt

Schon fast nostalgischen Charakter hat der Rückblick auf den Karnevalsumzug 2020 in Ottmarsbocholt. Nach 2021 wird es auch 2022 kein närrisches Treiben in den Straßen von „Otti-Botti“ geben.

Schweren Herzens haben sich die Karnevalisten in Ottmarsbocholt dazu entschlossen, ihren Umzug 2022 erneut abzusagen. Die aktuelle Coronasituation und die damit verbundenen Einschränkungen machen derzeit keine verlässliche Planung möglich, so die Begründung. Und ein unbeschwertes fröhliches Treiben mit schunkelnden Närrinnen und Narren in den Straßen ist zurzeit ohnehin kaum vorstellbar.