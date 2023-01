Keine Wanderer, aber 32 Jäger im Wald

Das Naturschutzgebiet Venner Moor war am Samstag für Wanderer gesperrt. Grund: eine Drückjagd, die vom Regionalforstamt organisiert wird. Um die Tiere nicht mehrfach aufzuscheuchen, findet die Jagd in diesem Stil nur einmal pro Jahr statt – mit einer erheblichen „Strecke“.

Der Wandererparkplatz an der K 23 ist gut gefüllt, sogar die Kreisstraße von einigen Autos gesäumt. Doch das Venner Moor, Naherholungsgebiet, das am Wochenende auch von vielen Münsteranern aufgesucht wird, ist am Samstag nicht zugänglich. Die Männer und Frauen, die sich am Rande des Naturschutzgebietes treffen, versammeln sich zur Drückjagd. Die Bilanz: 16 Rehe und vier Wildschweine wurden zur Strecke gebracht.