Kinder auf Schulweg angesprochen

Der Schulweg verlief für zwei Geschwister nicht wie sonst, weshalb sich nicht nur ihre Eltern Sorgen machen. Am Donnerstag sind zwei Kinder auf der Appelhülsener Straße angesprochen worden. Jemand habe sie gegen 7.30 Uhr gebeten, auf die andere Straßenseite zu kommen, habe die Kinder und sich selbst mit einer Taschenlampe angeleuchtet. Die Geschwister folgten der Aufforderung nicht, reagierten aber später verstört auf den Vorfall. So schildert es die Mutter des Zwölfjährigen und der Zehnjährigen auf Anfrage unserer Redaktion. Die Mutter war noch am Morgen angerufen worden, weil aufgefallen war, dass das Mädchen stiller als sonst gewesen sei. Sie stehe neben sich, hieß es. Die Sendenerin benachrichtigte andere Eltern über soziale Medien und Chatgruppen. Für sie lag es nahe, Mütter und Väter im Umfeld zu informieren und zu sensibilisieren. Und die Sendenerin wandte sich an die Polizei. Dort nehme man diese Hinweise „grundsätzlich immer ernst“, betont Nadine Juds, eine Sprecherin der Behörde. Die Kriminaloberkommissarin ordnet gegenüber den WN den Hinweis eines Beamten in Senden vor Ort ein: Dieser hatte sich an den Kreis der Eltern gewandt und vor dem Schüren von Ängsten und Panikmache gewarnt – was die besorgten Eltern angesichts der Bedeutsamkeit des Themas teils als unangebracht empfanden. Juds gibt zu bedenken, dass sich diese Art Nachrichten durch digitale Kommunikation schnell verbreiten und oftmals auch verzerren.

„ »Die Intention ist noch völlig offen.« “ Polizeisprecherin Nadine Juds

Zugleich könne die Polizei, wenn es beispielsweise um private Whats­App-Gruppen gehe, nicht selbst mit neuen Infos und Anmerkungen an der Kommunikation teilnehmen. Wichtig sei für die Polizei die Frage, ob weitere Hinweise eingehen. Im konkreten Fall „ist die Intention völlig offen“. Ob die Person, von der nicht einmal klar sei, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele, womöglich um Hilfe gebeten habe oder die Geschwister mit weiteren Hintergedanken anlocken wollte, lasse sich derzeit nicht sagen. Eine Straftat, so Juds, liege bislang nicht vor.