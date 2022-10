Kinder genießen Ferien daheim

Ferien vor der Haustür – und dabei wohl keine einzige Minute Langeweile: 85 Kinder aus Ottmarsbocholt nehmen an der BWO-Herbstferienwoche teil.

Viel mehr als Sport: Das Betreuerteam des SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt hat ein abwechslungsreiches Programm für 85 Kinder in der ersten Herbstferienwoche auf die Beine gestellt.Fantasievolle Herbst- und Winterdeko bastelt diese Gruppe.

Zwei Wochen Herbstferien können lang sein – nicht nur für Kinder, sondern auch für ihre Eltern. Zumal die allermeisten Berufstätigen nicht in beiden Wochen Urlaub haben. Kein Wunder also, dass die Herbstferienwoche des SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt nur wenige Stunden nach Veröffentlichung bis auf den letzten Platz ausgebucht war. Für die 85 teilnehmenden Kinder ist die Sportanlage im Davertdorf in dieser Woche die feste Anlaufstelle.