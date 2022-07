Kinder haben Spaß im Tipi-Club oder bei Ausgrabungen

Willkommen im Tipi: Schön schattig ist es in dem Natur-Zelt – und gemütlich. Einige Kinder haben es sich unter dem Schutz der Weiden bequem gemacht. „Ich ruhe mich hier aus“, erzählt Victoria – und Lena berichtet: „Ich spiele hier mit Freundinnen.“ Die anderen Mädchen im Tipi-Club nicken zur Bestätigung nur. Jana schneidet derweil Dinos aus. So wichtig das Chillen zwischendurch auch ist – so viel gibt es bei der Stadtranderholung des Ökumenischen Jugendtreffs in Bösensell zu tun. Vor allem aber gibt es viel Spaß – und mit einer Zeitreise in die Urzeit die ganze Woche über ein Thema, zu dem gemalt, gebastelt und gespielt werden kann.

So buddeln mehrere Jungen ausdauernd und tief im großen Sandkasten, der zur Ausgrabungsstätte erklärt worden ist. Archäologen haben dort etwas entdeckt.

Doppelkopf haben einige Jungen entdeckt. Foto: Thomas Fromme

Doch nicht alles dreht sich um die mögliche Rückkehr der Dinosaurier. Vier Jungen haben eine Doppelkopf-Runde gegründet und kloppen Karten, um sich vom Fußballspielen auszuruhen.

Nachmittags gibt es eine Keks-Runde

25 Kinder aus Bösensell besuchen in dieser Woche die Stadtranderholung auf der Spielwiese an der OGS. „Morgens gibt es eine gemeinsame Runde und nachmittags die ,Keks-Runde` für alle, bei der jedes Kind sagen kann, was es schlecht und was es gut fand“, berichtet Anika Ostrawsksy vom Ökumenischen Jugendtreff. Sie ist mit drei weiteren Betreuerinnen für die Kinder im Grundschulalter da. Kritik gibt es nur, wenn in Einzelfällen das Essen nicht schmeckt. Am Mittwoch machten sie einen Ausflug zum Ketteler Hof.

Bis einschließlich Freitag (8. Juli) dauert die Stadtranderholung. Ab 8 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern gebracht oder kommen bei kurzen Wegen auch alleine. Und nachmittags um 16 Uhr, wenn Feierabend ist, kehrt wieder Ruhe ein auf der neugestalteten Spielwiese.