Kinder stark machen

Das

große Freigelände der Evangelischen Kindertageseinrichtung Erlengrund bietet den Kindern viele Möglichkeiten, ihre Geschicklichkeit zu trainieren. An diesem sonnigen Tag ist zu den Spielgeräten am Rande des Wäldchens eine Attraktion hinzugekommen, die für die meisten Jungen und Mädchen neu ist: Zwei Slack-Lines sind zwischen den Bäumen auf dem Spielplatz gespannt. Mut und ein guter Gleichgewichtssinn sind erforderlich, um über das wacklige Band zu gehen. Und manchmal geht es auch nur mit der Hilfe von anderen Kindern.

Die Slacklines und für die ganz Kleinen eine Bewegungsbaustelle im Gymnastikraum sind Teile einer Projektwoche, die derzeit in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum durchgeführt wird. Sie steht unter der Überschrift „Gut behütet – gemeinsam unterwegs“.

Körpergefühl entwickeln

„Es geht darum, dass die Kinder erfahren, was sie können und wie sie sich gegenseitig helfen können. Ein Gefühl für den eigenen Körper trägt zur Ich-Stärkung bei“, erklärt Kita-Leiterin Ina Quenzel. Starke Kinder könnten sich leichter abgrenzen und seien so besser geschützt.

An einem Tag zeichnen die Kinder ihre Handumrisse nach und bitten die Eltern, in jeden Finger etwas zu schreiben, was sie an ihren Kindern schätzen. „Klar mögen Eltern ihre Kinder. Aber es ist wichtig, auch auszudrücken, was ihnen gefällt“, sagt Ina Quenzel. Weitere Kreativaktionen, Gespräche zu Themen wie Mimik, Gestik, Nein-Sagen oder Freundschaften und ein Gottesdienst runden die Woche ab.