Kindern bleibt vertrautes Umfeld erhalten

In den meisten Kitas in Senden werden weiterhin Kinder betreut. Ihre Zahl ist klein, doch ihnen sollen das vertraute Umfeld und ihre Bezugspersonen erhalten bleiben.

Jetzt ist es an der Zeit, an einem Strang zu ziehen, findet Dirk Wallkötter, Leiter der DRK Kita Buskamp in Senden. Um Kindern Sicherheit zu bieten, Eltern in Schlüsselberufen die Arbeit zu ermöglichen und um das System am Laufen zu halten. Denn die Corona-Krise stellt auch die Kindergärten vor Herausforderungen, deren Bewältigung nicht nur pädagogisches Geschick, sondern auch Zusammenarbeit von Eltern und Kitas erfordert.

„Es gibt viel zu tun und wir unterstützen die Familien, wo wir können, wollen aber auch, dass die Familien mitdenken und das Betreuungsangebot nicht ausnutzen“, erklärt Wallkötter. Er und sein Team betreuen im Moment zwei Kinder in der Kita Buskamp. Sechs weitere Kinder sind nun für die Betreuung angemeldet, nachdem es laut der Neuregelung des Familienministeriums NRW reicht, dass ein Elternteil in einem systemrelevantem Beruf tätig sind. Aber auch diese Zahlen ändern sich tagtäglich – was Personalmanagement und Schichteneinteilung zu einer Herausforderung macht, schließlich muss auch das Kita-Personal auf die eigene Gesundheit achten.

Pädagogisches Team im Homeoffice

15 der 18 Erzieherinnen und Erzieher der Kita Buskamp arbeiten wegen der Pandemie im Homeoffice und können so auch Aufgaben erledigen, für die im stressigen Alltag sonst oft keine Zeit bleibt: Abschlussberichte müssen geschrieben, Elterngespräche vorbereitet werden und Portfolio-Arbeit steht auch an.

Oberste Priorität ist für die Kitas natürlich das Wohlergehen ihrer jungen Schützlinge: „Unsere Erzieher fangen die Kinder mit ihrer gewohnten Umgebung auf, so dass sie nicht verängstigt sind und die Eltern gut und beruhigt zur Arbeit gehen können“, betont Dirk Wallkötter. Darum werden die Kinder in ihren gewohnten Gruppen betreut, was im Moment zu einem Betreuungsschlüssel von 2:1 führt.

Enges Kommunikationsnetz mit den Familien

Um auch den Eltern, die ihren Nachwuchs zuhause betreuen, zur Seite zu stehen, hat die Kita Buskamp ein enges Kommunikationsnetz mit den Familien aufgebaut: Die Eltern werden ständig mit den neuesten Informationen zum Coronavirus auf dem Laufenden gehalten. Und auch die Erzieherinnen und Erzieher bleiben mit ihren Schützlingen in Kontakt und schicken den Kindern Briefe, Ausmalbilder und teilweise sogar Videobotschaften. „Unsere Erzieherinnen und Erzieher nehmen alle ein erhöhtes Risiko auf sich und halten echt das System am Laufen“, lobt Kita-Leiter Dirk Wallkötter.