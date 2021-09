Kita: Kreis ordnet Quarantäne an

In Senden stieg die Zahl der aktiven Corona-Infektionen deutlich an. Hauptursache dafür ist ein punktueller Ausbruch in einer Kita.

In Senden ist in der Kita Drachenwiese – wie bereits berichtet – ein punktueller Ausbruch zu verzeichnen. Bisher sind 14 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; weitere Testergebnisse stehen noch aus. Wie die Gemeinde Senden, Trägerin der Kita, mitteilte, wurde die Einrichtung vorsorglich für zwei Tage geschlossen. Das Gesundheitsamt hat aufgrund dieser besonderen Situation nun nicht nur für alle positiv Getesteten, sondern auch für die Kontaktpersonen die häusliche Quarantäne angeordnet. Die Tagesstätte dient überdies als Wahllokal, dieser Nutzung steht nach einer Reinigung nichts entgegen, so die Gemeinde gegenüber unserer Zeitung. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in Senden (Stand: Mittwoch, 0 Uhr) insgesamt um 15 gegenüber dem Vortag auf jetzt 22 angestiegen. Als gesundet werden acht Personen vom Kreis gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort bei 38,1. Diesen Wert des Robert-Koch-Institutes gibt das Coesfelder Kreisgesundheitsamt weiter. Die Fallzahlen der Kommunen schwanken stark: Während in Ascheberg nur zehn akute Infektionen registriert wurden, kommt Nottuln auf derzeit 40 aktive Infektionen.