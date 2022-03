Klage zurückgenommen

Baukräne prägen das Bild im Neubaugebiet Wienkamp II. Die ersten Rohbauten in der Nähe des Kanalufers sind fast fertig. Und jetzt haben die Bauherren und die Gemeinde auch Rechtssicherheit. Denn die Klage gegen den Bebauungsplan, die am Donnerstag (17. März) vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster verhandelt werden sollte, wurde am Vorabend des Termins zurückgenommen. Diese frische Nachricht überbrachte Beigeordneter Klaus Stephan am Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss.

„Es konnte eine außergerichtliche Einigung erzielt und eine Vereinbarung mit dem Inhalt geschlossen werden, dass der Kläger seinen Normenkontrollantrag vor dem OVG sowie alle beim Verwaltungsgericht Münster anhängigen Klagen gegen bereits erteilte Baugenehmigungen zurücknimmt“, teilte Stephan mit. „Zugleich verzichtet der Kläger auf jegliche Rechtsmittel gegen bereits erteilte und noch nicht angefochtene sowie zukünftig erteilte Baugenehmigungen im Plangebiet ,Erweiterung Wienkamp‘“, so der Verwaltungschef weiter. Die Ausschussmitglieder reagierten mit kräftigem Tisch-Klopfen auf diese Neuigkeit.

„Ich freue mich vor allem für die Käufer über die Einigung“

Beim Wienkamp II handelt es sich um ein mit etwa 30 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern im Vergleich zur „Huxburg“, die derzeit erschlossen wird, eher kleines Wohngebiet. Projektentwickler ist die Immobilius GmbH, die die Erschließung und die Vermarktung der Grundstücke privatwirtschaftlich durchgeführt hat. Die Nachfrage in dieser Top-Lage war nach Auskunft von Dr. Christian Vogdt, Geschäftsführer der Immobilius GmbH, deutlich höher als das Angebot. „Ich freue mich vor allem für die Käufer über die Einigung – wenngleich ich nie Zweifel an der Rechtsposition und der handwerklich guten Arbeit der Gemeinde bei der Aufstellung des B-Plans hatte“, sagte der Sendener auf WN-Nachfrage.

In seiner Terminvorschau hatte das OVG zur abgesagten Verhandlung mitgeteilt: „Der Antragsteller führt zwei außerhalb des Plangebiets gelegene Geflügelzuchtbetriebe und macht zur Begründung seines Normenkontrollantrags insbesondere geltend, der Bebauungsplan sei abwägungsfehlerhaft, weil die vorgesehene Wohnbebauung Geruchsbelastungen durch seine Betriebe ausgesetzt sei, die die Gemeinde unzureichend ermittelt und bewertet habe.“

Doch jetzt ist eine längere Hängepartie zu Ende.