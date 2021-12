„Klassiker“ sind weiter gefragt

Bücherei St. Laurentius: 20 neue Gesellschaftsspiele in der Adventszeit

SENDEN

Immer die wichtigsten Neuerscheinungen hat die Bücherei St. Laurentius in Senden in ihrem Bestand. Zu den Rennern in der Vorweihnachtszeit gehören aber auch die aktuellen Gesellschaftsspiele und Kinderbücher.

Von Thomas Fromme