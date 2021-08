Knifflige Aufgaben beim Stationsspiel gelöst

Der Lagertag des Zeltlagers St. Laurentius war ein Erfolg auf ganzer Linie. „Es war super schön, die bekannten Gesichter aus dem Lager wiederzusehen, aber auch neue Gesichter begrüßen zu dürfen“, freute sich die Lagerleiterin Tanja Kemper. „Viele Kinder haben uns gesagt, dass sie das Lager total vermisst haben und umso mehr Freude am Lagertag hatten. Alle haben super mitgemacht und die Veranstaltung so zu einem klasse Tag gemacht.“

Hauptprogramm des Tages war ein Stationsspiel rund um Senden. In insgesamt vier Gruppen galt es, spannende Spiele zu bewältigen und knifflige Aufgaben zu lösen. „Vorbereitet wurden diese Stationen von der ehemaligen ältesten Gruppe. Wir mussten einige Lagerklassiker, aber auch einige coole neue Spiele bewältigen“, sagte Daniel Entrup-Lödde.

Abgerundet wurde der Tag mit verschiedenen Spielangeboten am Sägewerk Leonard. Bei Wikingerschach, Völkerball und diversen anderen Spielen kam volles Lagerfeeling auf. Highlight für viele Teilnehmer war die große Hüpfburg. Am Abend waren dann auch die Eltern und Geschwister der Lagerkinder eingeladen. Um ein optimales Bild vom Lager zu zu bieten, bauten die Betreuer bereits am Vortag die verschiedenen Zelte auf. Alle Interessierten konnten sich die Schlafzelte und das Essenszelt auch von innen angucken und die Betreuer näher kennenlernen.

Wer jetzt Lust auf 14 Tage Lagerleben bekommen hat, der kann sich am 9. Januar um 17 Uhr zum Zeltlager anmelden. Davor findet um 15 Uhr ein unverbindlicher Informationsnachmittag statt, bei dem Interessierte einen ersten Eindruck vom Lagerleben erhalten können. Beide Veranstaltungen finden in den Räumen des Pfarrheims St. Laurentius in Senden statt. Die Anmeldung kann auch online unter www.zeltlager-senden.de erfolgen.

Das Zeltlager 2022 findet vom 16. bis 30. Juli statt. Dies sind die vierte und fünfte Sommerferienwoche in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist das beschauliche Fornbach in der Nähe von Coburg. Die Gegend bietet sich optimal für Wanderungen durch das malerische Oberfranken an, mit den Badeseen, Schwimmbädern und dem Freizeitpark in der näheren Umgebung aber auch einiges an Abwechslung, erläutern die Organisatoren. Schnell sein lohne sich, da die Plätze sehr begehrt seien.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Zeltlagers oder per E-Mail an lagerleitung@zeltlager-senden.de.