„König von Mallorca“ gibt sich die Ehre

Fetenhits aus vier Jahrzehnten und Schlagerstars der Mallorca- und Après-Ski-Szene erwarten die Besucher der Steversause, die am 15. April (Samstag) in der Steverhalle über die Bühne geht. Mit dabei sind unter anderem Tim Toupet und Mickie Krause. Der Vorverkauf läuft.

Mickie Krause, der „neue König von Mallorca“, gibt sich am 15. April (Samstag) in der Steverhalle die Ehre. Mit dabei sind auch Tim Toupet, Axel Fischer und der Bierkapitän Richard Bier. „Damit stehen Deutschlands erfolgreichste Partyschlager-Stars an einem Abend in Senden auf der Bühne“, teilt das Kulturamt der Gemeinde mit.

Neues Partyformat

DJ Olli vom Confusion-Team wird die Stars musikalisch einrahmen mit Fetenhits aus vier Jahrzehnten. Die „Confusion Event Company“, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, hat sich über zehn Jahre verantwortlich gezeichnet für alle legendären 70/80er- und „Back to the 90´s“-Partys in der Steverhalle. Mit der „Steversause“ hat sie gemeinsam mit der Gemeinde Senden ein neues Partyformat entwickelt, das sich speziell an alle Clubs, Stammtische, Partyteams, und Vereine wendet, heißt es in der Pressenotiz weiter.

Das Motto lautet: Gemeinsam und ganz einfach in der Heimat mit den Stars der Partyszene abfeiern, ohne zu den Hochburgen auf Mallorca oder den angesagten Apre Ski Regionen zu reisen.

Eintrittskarten gibt es bis Ende Februar zum Early-Bird-Preis von 19,90 Euro inklusive aller Gebühren – erhältlich ab sofort als „Hardtickets“ im Rathaus der Gemeinde Senden, bei Tabakwaren Balster und der Gaststätte Kallwey in Ottmarsbocholt oder online unter www.confusion.de.

Teamtickets für Clubs und Stammtische

Für alle Clubs, Stammtische, Partyteams und Vereine gibt es zwei verschiedene „Teamtickets“ exklusiv und online nur unter www.confusion.de. Hier kann gewählt werden zwischen einem in der Anzahl sehr begrenzten VIP-Ticket für acht Personen mit Stehtisch, Partyfässchen oder zwei Flaschen Sekt und eigener Club- oder Vereinsfahne oder einem Clubticket mit vergünstigtem Einlass für acht Personen, das es nur bis höchstens Ende März zu kaufen gibt.