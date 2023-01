Königlicher Spaß mit dem Prinzen

Die närrischen Rezepte der „Hörster Hausmannskost“ und Co. ließen am Samstagabend in der Gaststätte Lindfeld die Jecken vor Freude toben. Auf dem Eckenfest der Prinzenecke „Horst“ eroberten die vielen Akteure mit musikalischen, komödiantischen oder tanzenden Darbietungen die Herzen des Publikums im prall gefüllten Saal.

Besonders leichtes Spiel im Buhlen um den Applaus hatten dabei „Die Flippers“ (Ines Ellertmann, Laura Hibbe und Julia Jenkner) mit ihren Allzeit-Klassikern. Das Trio sorgte nicht nur mit Kultsongs, sondern vor allem mit persönlich signierten Autogrammkarten für Furore – „ein Muss für jeden Fan“, heißt es in einer Pressenotiz.

Davon waren auch die beiden Conférenciers Daniel Dabbelt und Cornelius Halsbenning überzeugt, die den Musikerinnen großen Respekt für ihre Darbietung zollten. Das Duo verstand es, mit Witz durch das Programm zu führen und bot selbst hohen Unterhaltswert, indem es dem Publikum geschickt die ein oder andere „Rakete“ oder „La Ola“ entlockte.

Eine solche „Publikumsrakete“ als Anerkennung karnevalistischer Höchstleistungen wurde für „De Dansmüskes“ abgefeuert. Schon zu Beginn des Abends ließ die Tanzgarde der Trainerinnen Astrid und Verena Overbeck die Herzen der „Hörster Narren“ höherschlagen. Das gelang auch den Trulla Trinen. Deren Choreographie als tanzende Skifahrerinnen sorgte ebenfalls für Stimmung – die alles andere als eisig war.

Abseits sportlich-tänzerischer Performance überzeugte das Prinzenpaar Kristin I. (Eckhoff) und Maximilian I. (Hibbe) mit persönlichem Charme. Die Gruppe „Hörster Hausmannskost“ nahm die närrischen Oberhäupter ins Kreuzverhör und entlockte ihm auch Folgendes: „Außer Mama vielleicht, gibt es neben Kristin natürlich keine andere Dame in meinem Leben“, damit hatte der Prinz die Lacher auf seiner Seite, heißt es in der Pressenotiz der Hörster weiter.

Karneval feiern die Hörster und die Ottmarsbocholter insgesamt aber nicht erst seit gestern. Eckenchef Markus Kegel ehrte daher Hörster Prinzenpaare vergangener Jahrzehnte. So wurden jeweils Winfried und Ulrike Bertling (regierten im Jahr 1982), Martin Diekemper und Nicole Manfrass (1995) und Stephan und Ulrike Overbeck (2001) mit neuen Orden ausgestattet.

Spaßige Einlagen der „BroHörster“ mit einem Sketch zum Kneipenleben, einem Zwerg als Bodyguard, und den „Klatschtanten“ rundeten das Fest im Saal Lindfeld ab, das abschließend in einer ausgelassenen Karnevalsfete mündete.