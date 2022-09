Kraft tanken in der Natur

Felicitas Lübke-Homann und Angelika Emschove, ehrenamtliche Moderatorinnen des offenen Gesprächskreises für Angehörige in Senden, bieten Spaziergänge, Gespräche und Informationen für pflegende Angehörige an. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Zu „bewegten Treffs“ in Form von circa zwei Kilometer langen Spaziergängen im Bürgerpark sind pflegende, versorgende Angehörige am 19. und 23. September (Montag und Freitag) willkommen. Felicitas Lübke-Homann und Angelika Emschove, ehrenamtliche Moderatorinnen des offenen Gesprächskreises für Angehörige in Senden, bieten Gemeinschaft in lockerer Runde und auch Gespräche an. Treffpunkt ist jeweils um 9.45 Uhr am Alten Zollhaus, heißt es in einer Mitteilung. Zu Bewegungsübungen an den Outdoor-Geräten wird ebenfalls eingeladen, die bei leichter Betätigung das Abschalten anregen können. Am 23. September wird Elke Dieker von der Alzheimer Gesellschaft im Kreis Coesfeld mit dabei sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Spaziergang mit Erkrankten

Am 21. September (Mittwoch), dem „Welt-Alzheimer Tag“, gibt es von 15 bis 16 Uhr für Angehörige zusätzlich die Möglichkeit, die Erkrankten zu einem Spaziergang mitzunehmen. Die Caritas Sozialstation Senden wird an diesem Tag mit ihrem Fachpersonal zur Begleitung zur Verfügung stehen. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Alten Zollhaus.

„Wir möchten mit den Spaziergänge die Angehörigen dazu einladen auch mal was für sich zu tun und sie durch Begleitung entlasten. Wir möchten ihnen die Möglichkeit bieten in der Natur Abwechslung zu erleben, durch Bewegung Kraft zu tanken und mit anderen Angehörigen ins Gespräch zu kommen“, beschreiben die Initiatorinnen Lübke-Homann und Emschove ihre Motivation.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnahmeanzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich, unter

0 25 09 / 87 67 oder E-Mail: emschove@freenet.de.