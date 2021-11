Kräfte bündeln für den ÖPNV

Die Busverbindung von Senden nach Münster ist top, in andere Richtungen lassen die Fahrmöglichkeiten dagegen oft stark zu wünschen übrig. Um hier Verbesserungen zu erreichen und alle Kräfte zu bündeln, soll jetzt auf Initiative der UWG ein Arbeitskreis ÖPNV ins Leben gerufen werden, bei dem neben Vertretern der Parteien und des Rathauses auch Spezialisten der Verkehrsunternehmen mit am Tisch sitzen.

„Wie bekommen wir es hin, den Individualverkehr zu reduzieren und den ÖPNV soweit zu optimieren, dass jeder sagt: Da fahre ich gerne mit?“ Diese Frage warf UWG-Fraktionssprecher Thomas Hageney in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität auf. Um alle Kräfte zu bündeln und auf diese Weise die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde Senden „optimal zu nutzen“, stellte er den Antrag auf Gründung eines „Arbeitskreises ÖPNV“. „Damit wir für die Zukunft gerüstet sind“. Bei den anderen Parteien fand er für seinen Vorstoß uneingeschränkte Zustimmung.

„Zusammen und gemeinsam“, das waren für Hageney Schlüsselwörter, um den öffentlichen Nahverkehr weiter nach vorne zu bringen. Wenn jede Partei für sich alleine agiere, so blieben die Ergebnisse „alle irgendwo nur Stückwerk“. Ein effektiveres Vorgehen verspricht sich die UWG davon, „wenn wir gemeinsam erarbeiten: Was wollen wir haben?“ Um dann anschließend an einem Strick zu ziehen: „Da wollen wir hin!“ Von Anfang an mit am Tisch sitzen sollen Experten von RVM, Bürgerbusverein und dem Pilotprojekt der NRW-Landesregierung „Bürgerlabor Mobiles Münsterland“. Damit man sofort wisse, was machbar ist und was nicht, worin Hageney einen zentralen Vorteil sah.

Fachleute gleich mit einbinden

Dem pflichtete Achim Peltzer (SPD) bei: „Dadurch, dass wir die Fachleute gleich mit in den Arbeitskreis holen, werden wir so manches Hindernis wesentlich schneller ausräumen können. Damit gewinnen wir Zeit und können zielgerichteter vorgehen“. Genau aus diesem Grunde erklärte Bürgermeister Sebastian Täger auf WN-Nachfrage, dass er das Wiederaufleben der Arbeitskreises (AK´s) „ausdrücklich begrüße“. In der Vergangenheit habe der Rat alle AK´s aufgelöst, weil er der Meinung gewesen sei, die Dinge wären in den politischen Gremien (also den Ausschüssen) besser aufgehoben. Wenn die AK´s nun vor einer Renaissance stünden, so halte er das in diesem Fall für „absolut sinnvoll“. Denn wenn jede Partei für sich alleine agiere, bestehe leicht die Gefahr, dass „gut gemeinte Anträge“ von Partei A und Partei B „sich gegenseitig behindern oder aufheben“.

CDU kritisiert das Vorgehen

Klare Zustimmung kam auch von der CDU. Moniert wurde der Umstand, dass der Antrag ohne vorherige Ankündigung erst auf der Sitzung gestellt wurde und man deshalb völlig unvorbereitet sei. „Von der Methode her ist es nicht das Schönste“, meinte Patrick Alfs.

Auf der Route nach Münster sei der ÖPNV in Senden „top“, verteilte Thomas Hageney zunächst Lorbeeren – um sein Lob anschließend gleich wieder einzuschränken: „Aber es fahren nicht alle nach Münster“. Nach Dülmen und ins Ruhrgebiet, da sehe es bei weitem nicht so rosig aus. Und nach Coesfeld sei es ganz mau. Das seien Beispiele, wo der neu zu gründende Arbeitskreis ansetzen könnte. Die vom Umweltausschuss beschlossene Einrichtung einer TaxiBus-Linie zum Davensberger Bahnhof sei „absolut notwendig – ohne Wenn und Aber“. Dass die Erreichbarkeit des Bahnhofs in Bösensell dagegen „immer noch nicht vernünftig geregelt ist“, wurde von Wolfgang Dropmann (Grüne) angemerkt. Käme es hier endlich zu einer guten Anbindung, wäre Senden über die Schiene vorzüglich mit dem Ruhrgebiet verbunden. Josef Himmelmann, Projektkoordinator vom Bürgerlabor Mobiles Münsterland, brachte die Möglichkeit eines Shuttle-Verkehrs zwischen der Haltestelle Brocker Feld (Linien S 90 und X 90) und dem Bahnhof Bösensell ins Spiel.