So wie in der Bauerschaft Aldenhövel auf Lüdinghauser Stadtgebiet dürften sich bald Windräder in der Bösenseller Alvingheide drehen.

Die Genehmigung ist erteilt: Den Plänen des Unternehmens „Westwind“, in Bösensell zwei Windkraftanlagen zu bauen, stehen keine behördlichen Hürden mehr entgegen. Der Kreis Coesfeld hat zwei Windrädern in Bösensell und drei in Havixbeck den amtlichen „Segen“ erteilt. Dies bestätigte ein Sprecher am Montag auf WN-Anfrage.