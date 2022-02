Kreisverkehr entsteht ab Herbst

Umbau des „Möbel-Knotens“ an der Weseler Straße

Bösensell

Ein sechsarmiger Kreisverkehr statt der Ampel-Kreuzung – so sieht die Zukunft des Knotenpunktes Weseler Straße/ L 551 nach Havixbeck bzw. zur A 43 in Bösensell aus. Zudem wird von dem Rondell bis nach Albachten ein von der Straße getrennter Radweg gebaut. Die Arbeiten an beiden Projekten sollen im Herbst beginnen.

Von Thomas Fromme