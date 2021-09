Kultige Hits und kultverdächtige Location

Livemusik am Sendener Hafenplatz

Traumstart für ein neues Veranstaltungsformat: Erstmals griff das Kulturamt auf die Terrassen am Hafenplatz als Location zurück. Das Konzert des „Magical Mystery Duos“ am Kanal fand großen Zuspruch: Mit 300 online gebuchten Tickets meldet die Gemeinde ein bereits seit Donnerstag ausverkauftes „Haus“. Das Duo Michael Mühlmann und Paul McCarthy hatte vor allem Songs der Beatles im Live-Repertoire. Dazu kredenzten der Heimatverein Bratwürste und die Gemeinde Kaltgetränke – die auf der Freiluftveranstaltung ohne Maske und „3G“ genossen werden konnten. Fast wie der „Sendener Feierabend“ und in gespürt sehr weitgehender Normalität.