Wanderkultour Idyllisches Konzert: Am Stever Düker am Beginn der Alten Fahrt spielte die Formation "Wildfremd" Folk.

Das Wochenende einläuten mit einem „Tequila sunrise“? Warum nicht? Am Alten Zollhaus gab es den am Freitag ab 14 Uhr – kostenfrei. Hier sorgte Heri Koch mit dem Klassiker der „Eagles“ an einer von insgesamt 13 Stationen der „WanderKulTour“ für sommerliche Wohlfühlsounds. Daher blieb der musikalische Cocktail auch alkoholfrei. Gut so, schließlich hatten die Kulturpilger bis in die Burgenstadt an der Stever noch einen weiten Weg vor sich und bei den Temperaturen wären Promille auch eher hinderlich gewesen.

Die Bühne der Flüchtlingshilfe im Bürgerpark ward aufmerksam gesucht, aber nicht gefunden. Dafür waren die Pilgerinnen, die zeitig gestartet waren, zu früh dran. Am Schloss Senden gab es zur Begrüßung mit „The Girl from Ipanema“ dann gleich einen jazzigen-Cocktail, den Matthias Beckmann und Erick Paniagua ihrem Publikum kredenzten. Das Durstlöschen übernahm hier auch eher eine kühle erfrischende Rhabarberschorle. Stückchen Rhabarberkuchen dazu? Die engagierten Damen hinter der Kuchentheke wussten schnell zu überzeugen, sich diesen Genuss nicht entgehen zu lassen und ihn als Wegzehrung mitzunehmen. Gute Idee. Schnell noch ein Foto von den Farbenmeer der üppigen Bartnelken und dem stolzen Fingerhut geschossen. Weiter mit flottem Schritt.

Konzerte an lauschigen Plätzen

„Wohin des Weges?“, wollte Mittelalter-Rapper Ulrich Bärenfänger nur zu gerne wissen. „Zur Vischering? Nur zu.“ Ab zum Kanal, über die Brücke. Nein, die Sound-Performance, die sich durch das Alu-Geländer ergibt, gehörte nicht zum Programm, war aber dennoch deutlich wahrzunehmen. Ebenso wie die Youngster, die sich hier einen gewagten Sprung in den Kanal gönnten. Oha. Der Verzicht auf den süßen Gaumenschmaus hielt sich bis zu Kilometer 46,2 der Alten Fahrt. Er mundete vorzüglich zum Balfolk der Formation Wildfremd an diesem lauschigen Plätzchen an der Stever-Unterführung. Schließlich wartete Flusspoet Thorsten Trelenberg mit originellen und urigen Zeilen am Alten Arm.

Rolling Home ab Yachthafen

Heiter, heiter, weiter. Die Sonne brannte, die Fußgelenke waren nun schon deutlicher denn je zu spüren. Der Holunder präsentierte sich all überall üppig. Angler hatten ihren Routen ausgelegt, Frösche quakten auf blühenden Seerosen. Libellen surrten durch die Luft. Eine Gruppe von Mädels übte sich im StandUp-Paddling. Die Berichterstatterin musste weiter, Richtung Orient. An der Hiddingsler Brücke gab es mit Parwani afghanische Mahali-Musik zu hören. Die Hälfte der anvisierten 14 Kilometer wart nach drei Stunden noch nicht erreicht. Bis zum Yachthafen gab es noch eine weitere anstrengende Dreiviertelstunde zu laufen. Radfahrer grüßten freundlich im Vorbeifahren. Gegen 18 Uhr, Ankunft Yacht-Club in Berenbrock, Münsters Shanty Chor − „Rolling Home“!

Apropos: Das Reporterteam besorgt sich eine Mitfahrgelegenheit nach Senden, holt das Auto nach Lüdinghausen, schließlich ist das Klassikensemble Saitenwind an der Vischering das Endziel. Mit viel Geduld und Wartezeit schafften wir einen Imbiss an der Burg Lüdinghausen. Nach der Eroberung der Zugbrücke an der Vischering blieb uns der Zutritt leider verwehrt. Die Obergrenze von 200 Personen im Innenhof war mit dem Musikschul-Ensemble von 65 Personen schnell erreicht. Blieb nur noch ein Platz als Zaun- oder besser gesagt Gräftengast in der Peripherie. „Wer macht den lautesten Krach?“, fragte Poet Frantz Wittkamp. Antwort: Johann Sebastian Bach. Noch mehr Poesie: „Kaum spielt ein Engel im Himmel Posaune, hat der liebe Gott gute Laune.“ Zur Erhaltung der Gleichen sorgen die „Burgdamen“ für Erfrischungsgetränke vor dem Tore.

Strecke besser mit Rad zu bewältigen

Fazit: Schön war´s, die Strecke allerdings ambitioniert. Beim nächsten Mal vielleicht doch die „Leeze“ zum Einsatz bringen, damit mehr Zeit an einzelnen Stationen bleibt. Oder: Shuttle-Möglichkeiten schaffen. In jedem Fall aber wiederholen: die WanderKulTour!