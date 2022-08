Kunden bleiben dem Markt treu

An Hitzetagen herrscht trotz steigender Preise reger Betrieb an den Ständen

Schon am Vormittag steigt das Thermometer unerbittlich. Schattenplätze sind begehrt – auch auf dem Wochenmarkt. Doch trotz Hitze herrscht dort reger Betrieb. Die 14 Stände an der Eintrachtstraße sind vor allem in der Frühe, als sich die Temperaturen noch in Grenzen halten, gut besucht. Doch wie steht es um die Kauflust der Kundschaft? Ist sie durch die stark gestiegenen Kosten für die Lebenshaltung zurückgegangen?