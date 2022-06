Kunst für Fortgeschrittene – Vögel für Frühaufsteher

In ganz Westfalen öffnen Gärten und Parks am 11. und 12. Juni (Samstag und Sonntag) ihre Pforten zu einem gemeinsamen Aktionstag, den der Landschaftsverband Westfalen-Lippe seit zehn Jahren federführend organisiert. Senden ist mit seinem weitläufigen Bürger- und Königspark vertreten.

Am 12. Juni hält die Gemeinde anlässlich des Tages zwei „Bonbons“ bereit. Für Frühaufsteher startet eine Vogelstimmenexkursion bereits um 6 Uhr morgens am Busbahnhof. Fachkundig geleitet wird sie von dem Sendener Ornithologen Dr. Andreas Leistikow. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung beim Biologischen Zentrum in Lüdinghausen, dem Kooperationspartner dieses Angebots, ist unter 0 25 91 / 41 29 erforderlich damit Gruppe nicht zu groß wird, heißt es in einer Pressenotiz.

Führung durch den Bürgerpark

Außerdem findet ebenfalls am Sonntag (12. Juni) eine fachkundige Kunstführung durch den Bürgerpark statt. Darin ist derzeit die Ausstellung „Kunst im Park“ mit insgesamt 20 Land-Art-Kunstwerken zu sehen, die anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Kunstschule und der KuKiS auf dem großen Areal von den Künstlerinnen geschaffen wurde. Auch diese Führung ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist auch hier um 11 Uhr der Sendener Busbahnhof.