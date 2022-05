Kunst sorgt für Stirnrunzeln

Manchem Passanten im Bürgerpark sind sie schon aufgefallen. Und nicht wenige Beobachter haben bei dem Anblick Fragezeichen in den Augen. An vielen Ecken in Sendens grüner Lunge wird derzeit an Ungewöhnlichem gearbeitet. Dort entstehen Kunstwerke für die große „LandArt“-Ausstellung, die ab Sonntag (15. Mai) bis Ende Juni zu sehen sein wird.

Vereine feiern ihr 30-jähriges Bestehen

Gemeinsam haben sich Künstlerinnen und Künstler der Kunstschule und der Kunst- und Kulturinitiative Senden auf den Weg gemacht, um diese Open-Air-Ausstellung zu realisieren. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der beiden Vereine in diesem Jahr. Unterstützt vom Dozenten der Kunstschule, Trutz Bieck, entstehen so rund 20 Kunstwerke, die in Interaktionen mit der sie umgebenden Natur stehen. „Es war ein langer und sehr fruchtbarer Prozess mit sehr schönen Ergebnissen“, freut sich Trutz Bieck in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Unterschiedliches Kunstwerke

Maßgeblich unterstützt vom Bauhof der Gemeinde entstehen und entstanden bereits unterschiedlichste Kunstwerke, die zum Betrachten und zur Auseinandersetzung mit ihnen einladen. Das Ausstellungskonzept war so überzeugend, dass nicht nur die Gemeinde Senden das Projekt aus ihrem Kulturetat unterstützt, sondern auch die Stiftung Kunst und Kultur Münsterland sowie die Sparkasse Westmünsterland als Förderer auftreten, heißt es im Pressetext weiter.

Öffentliche Führungen geplant

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag (15. Mai) um 11 Uhr von Bürgermeister Sebastian Täger im Königspark am Zusammenfluss von Wortbach und Stever. Die Einführung hält Trutz Bieck. Für die musikalische Gestaltung sorgt das Duo Matthias Beckmann und Erick Paniagua. Ein Faltblatt, in dem alle Kunstwerke mit ihren Standorten verzeichnet sind, wird derzeit erstellt. Auch öffentliche Führungen werden noch angeboten.