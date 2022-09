Kunstschule muss kurzfristig umziehen

Kurzfristig muss die Kunstschule Senden ihre Malerateliers in den Räumen der früheren Gaststätte am Bahnhof Bösensell räumen. Doch eine Nachfolgelösung bahnte sich schnell an. Jetzt wird noch für die Bildhauer, die weiter die Scheune am Bahnhof nutzen können, ein Bauwagen oder eine andere mobile Lösung zum Aufwärmen gesucht.

„Ich möchte, dass allen bewusst wird, was hier auf dem Spiel steht.“ Sandra Maaß (Grüne) wies im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur auf die Konsequenzen hin, die sich für die Kunstschule daraus ergeben, dass ihr die Räume in der Gaststätte Farwick in Bösensell nicht mehr zur Verfügung stehen (WN-Bericht vom 17. September). Schon an diesem Wochenende muss sie die Räume im Hauptgebäude verlassen. Doch jetzt wurde dafür ebenso kurzfristig eine Lösung gefunden.

Bürgermeister warb um Verständnis

Die Malerateliers, die für die Flüchtlinge benötigt werden, ziehen nächste Woche kurzfristig vorläufig in die Kunsträume des Gymnasiums um, sodass der Betrieb weiterlaufen kann. Der Kontakt kam am Rande des Schul- und Kulturausschusses zustande. Zuvor waren die Wogen in der Sitzung zu diesem Thema noch hochgeschlagen. Der Kunstschule drohe das Aus, hatte Sandra Maaß gesagt. Auf keinen Fall wolle sie mit diesem Weckruf aber Flüchtlinge und Kunstschule gegeneinander ausspielen. „Im Gegenteil: Jeder, der in großer Not hierher kommt, muss würdevoll untergebracht werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig.“

Bürgermeister Sebastian Täger warb um Verständnis dafür, dass man die Räume jetzt wieder (wie 2015) für Flüchtlinge benötige. Es sei von Anfang an abgesprochen gewesen, dass es dazu kommen könnte. Und man habe jetzt eine Situation, „die noch schlimmer ist als 2015“. Von daher habe kein Weg mehr daran vorbeigeführt, erneut auf die Gaststättenräume zurückzugreifen. Wenn es jetzt Vorwürfe gegen die Verwaltung gebe – aus der Politik wurde die Kurzfristigkeit der Räumung kritisiert –, so werde er ungehalten und stelle sich schützend vor seine Mitarbeiter. „Die stecken ja schon jetzt bis zum Hals in Arbeit.“ Und von der Bezirksregierung komme die „ganz klare“ Ankündigung weiterer Zuweisungen. Da müssten Prioritäten gesetzt werden.

Bauwagen oder Wohnwagen zum Aufwärmen gesucht

Ganz aktuell bahnt sich dann eine zumindest vorübergehende Lösung an. Das Joseph-Haydn-Gymnasium sieht sich in der Lage, einen Werkraum zur Verfügung zu stellen, der nun den Malern eine Bleibe bieten soll. Die Vorsitzende der Kunstschule, Andrea Mantke, spricht hier auf WN-Anfrage von einer „glücklichen Fügung“. Und die Bildhauer können in einer an die Gaststätte Farwick angrenzenden Scheune bleiben.

Diese hat jedoch ein großes Manko: „Sie ist nicht beheizbar.“ Man sei deshalb auf der Suche nach einer mobilen Unterkunft, in der man sich in der kalten Jahreszeit zwischendurch aufwärmen könne. Zudem könnten dort Gespräche mit dem künstlerischen Leiter Trutz Bieck stattfinden, berichtet Andrea Mantke und würdigt dabei die Unterstützung aus dem Rathaus. „Es ist schon so, dass sich die Gemeinde bemüht.“ Als eine Lösung könne sie sich gut einen Bauwagen oder einen Wohnwagen vorstellen. „Vielleicht gibt es ja jemanden, der uns so etwas zur Verfügung stellen kann.“