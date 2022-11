L 884 zwischen Ottmarsbocholt und Venne gesperrt

Länger Anfahrtszeiten zur und von der Arbeit müssen zahlreiche Pendler ab Montag (7. November) bis Anfang Dezember in Kauf nehmen. Wegen des zurzeit laufenden Radwegebaus wird die L884 zwischen der Bushaltestelle „Lindfeld“ in Ottmarsbocholt bis zur Abzweigung K23/Dorfbauerschaft vollgesperrt.

Planänderung beim Radwegebau an der Landesstraße L884 zwischen Ottmarsbocholt und der Venne: Anders als zunächst vorgesehen wird die L884 ab Montag (7. November) bis spätestens zum 9. Dezember für den Verkehr vollgesperrt. Betroffen von der Sperrung ist die Strecke zwischen der Bushaltestelle „Lindfeld“ in Ottmarsbocholt bis zur Abzweigung K23/Dorfbauerschaft in der Venne, teilt die Gemeinde Senden mit.

Ursprünglich war vorgesehen, den Verkehr einspurig durch die Baustelle zu führen. Stattdessen wird jetzt eine Vollsperrung durchgeführt. „Für die Verkehrsteilnehmenden sind Sperrungen natürlich in der Regel mit Beeinträchtigungen verbunden“, so Projektleiter Marcus Thies, laut Mitteilung. Er kann der Sache jedoch zumindest auch etwas Positives abgewinnen: „Durch die Sperrung kann die Bauzeit insgesamt deutlich verkürzt werden.“

Umleitung führt über die Dorfbauerschaft

Die empfohlene Umleitung verläuft über die L 844 (Straße von Ottmarsbocholt nach Senden) und dann weiter über die K 23 (Dorfbauerschaft). Die Buslinie R41 fährt in Richtung Münster nach Fahrplan, auf den Rückfahrten ist wegen der Umleitung dann allerdings mit verspäteten Ankünften in Ottmarsbocholt zu rechnen. Die Haltestellen Wiesengrund, Lindfeld und Höwische Beck können aufgrund der Sperrung nicht bedient werden.

Die Bauarbeiten am letzten Abschnitt des Radweges an der Landesstraße L884 haben am 4. Oktober begonnen. „Dies ist ein lang erwarteter Lückenschluss für alle, die zwischen Ottmarsbocholt und Münster mit dem Rad unterwegs sind“, heißt es weiter. Der Radweg an der L884 wird in zwei Teilstücken umgesetzt. Das erste Teilstück mit rund zwei Kilometern konnte bereits am 19. Juni 2019 freigegeben werden. Das jetzt anstehende zweite Teilstück hat eine Länge von 1,8 Kilometern und verläuft durch das Schutzgebiet Davert. Die Kosten für das zweite Teilstück betragen rund 3,6 Millionen Euro. Damit die beiden Abschnitte schneller umgesetzt werden konnten, haben die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland und die Gemeinde Senden eine Vereinbarung abgeschlossen. Die Gemeinde Senden hat die Planung und den Bau des Weges übernommen, die Kosten der Maßnahme werden vom Land NRW übernommen.