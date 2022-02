Laienspielschar sagt Aufführungen ab

Ende November nahm die Laienspielschar Bösensell – noch voller Optimismus und Vertrauen in die Corona-Politik – die Proben an der plattdeutschen Komödie „Düvel auk, Herr Pastor“ wieder auf, im festen Glauben, die bereits im Frühjahr 2020 abgesagten Aufführungen im März diesen Jahres auf die Bühne bringen zu können. Doch daraus wird nichts.

Von dem Engagement seiner Darsteller, die Bühnenbretter im Saal Temme endlich wieder bespielen zu dürfen, zeigte sich Regisseur Matthias Evels laut einer Pressemitteilung nachhaltig beeindruckt. Die Vorfreude auf erfolgversprechende Aufführungen müsse nun allerdings erneut einer ernüchternden Bewertung der Pandemiesituation auf Grundlage der noch bis März gültigen Beschränkungen weichen. „Die hohen Infektionszahlen in Verbindung mit den aktuell gültigen Beschränkungen lassen es nicht zu, mit gutem Gewissen im März auf die Bühne zu gehen“, erklärt der Vorsitzende Hubert Reher. „Schweren Herzens haben alle Beteiligten der erneuten Absage aller geplanten Aufführungen in der für das treue Publikum traditionellen Spielzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern den Vorrang eingeräumt“. Damit entfällt auch der Start des Kartenvorverkaufs am 24. Februar.

Stück soll noch auf die Bühne gebracht werden

Trotz der wiederholten großen Enttäuschung herrsche beim Ensemble große Einigkeit darüber, dass die bisherige Arbeit nicht umsonst gewesen sein dürfe und das Stück auf die Bühne gebracht werden soll, heißt es weiter. „Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten und notfalls darüber entscheiden, ob wir einer erneuten Welle durch Vorverlegung unserer traditionellen Spielzeit zuvorkommen können.“ So oder so: Besonders bitter sei die Absage für die Debütantin Lena Holle allemal. Sie stehe in den nächsten zwölf Monaten nicht zur Verfügung.

Die Laienspielschar hofft sehr, spätestens im nächsten Jahr endlich wieder für ihr Publikum spielen zu können. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.