„Landwirte leben Nachhaltigkeit“

Das Kernteam des Ortsverbandes Senden und Bösensell: In der untersten Reihe von links Hildegard Hernzel und Jutta Falke, in der Mitte von links Mary Mersmann und Conny Holle, in obersten Reihe von links Heidi Sobbe, Hiltrud Schulze Icking und Barbara Foschepoth.

„Nachhaltigkeit“, sagt Conny Holle, „ist kein Schlagwort, das neu ist und das Politiker erfunden haben.“ Landwirte lebten Nachhaltigkeit schon seit Jahrhunderten. „Wenn wir nicht nachhaltig leben und arbeiten würden, dann könnten wir im Winter nicht unsere Tiere ernähren“ – „und auch nicht unsere Felder bestellen“, führt Mary Mersmann den Satz ihrer Vorstandskollegin zu Ende.

Wer Merrsmann und Holle zum ersten Mal trifft, merkt sehr schnell, dass diese beiden Frauen ein gutes Team sind. Sie werfen sich die Bälle zu, ziehen ganz offensichtlich an einem Strang – und sitzen gerade am großen Esstisch der Familie Mersmann in Senden. Sie sind zwei von sieben Vorstandsmitgliedern des Ortsverbandes Senden und Bösensell des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes und wollen auf Bitte unserer Zeitung erzählen, wo der Ortsverband im Oktober 2021 steht.

Zum Garten hin hat der Raum, indem das Gespräch stattfindet, eine große Fensterfront. Direkt hinter dem grünen Rasen ist meterhoch der Mais zu sehen. Die Besucherin wundert sich. „Dass der um diese Zeit noch steht, war früher ganz normal. Nur in den vielen heißen Sommern ist er früher gemäht worden“, erklärt Mary Mersmann.

Das Lichterfest im August im Garten der Familie Mersmann war die erste größere Veranstaltung der Landfrauen Senden und Bösensell nach dem langen Lockdown. Foto: Privat

Landfrauen? Schon lange gehören dem dazugehörigen Verband nicht mehr ausschließlich Bauerinnen an. „Es sind viele Frauen aus dem Dorf zu uns gestoßen. Das bereichert unsere Arbeit und unser Leben. Sie erzählen uns von ihrem Leben, wir ihnen von unserem“, beschreibt Mary Mersmann das Miteinander. Conny Holle spricht von einem „guten Netzwerk von Frauen unterschiedlichen Alters und aus sehr unterschiedlichen Berufen, die sich kennenlernen – und vielleicht auch anfreunden“, „ganz zwanglos, keiner muss immer kommen“, ergänzt Mary Mersmann den Satz ihrer Vorstandskollegin.

Zoom für 17 Euro

Sieben Frauen gehören dem engeren Leitungsteam an, 18 dem erweiterten Kreis, der zum Beispiel das Jahresprogramm erarbeitet. Ein so großes Team sei gut, damit möglichst viele Interessen berücksichtigt würden, erläutert Mersmann.

Wie wertvoll ein Netzwerk – in diesem Fall von Frauen – ist, hat gerade (wieder einmal) Corona gezeigt. Die 320 Mitglieder des hiesigen Ortsverbandes haben sich all die Monate trotz Lockdown getroffen – und sie haben sich gesehen: per Zoom. „Ich habe im Internet entdeckt, dass man eine Zoom-Lizenz kaufen kann.“ Mersmann hat genau das getan – „für 17 Euro im Monat“. 100 Teilnehmer seien jeweils möglich. So kamen die Frauen digital zusammen – zum Beispiel zu einer Ideenbörse: „Wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben, was man im Lockdown als Familie oder auch allein unternehmen kann“, erläutert Holle. Ausgearbeitete Wanderrouten oder Touren mit dem Fahrrad haben die Frauen zum Beispiel den jeweils anderen vorgestellt.

Staatlich verordnetes Kontaktverbot

Noch wichtiger als der inhaltliche Austausch sei gewesen, dem Gefühl des Allein- und Isoliertseins etwas entgegenzusetzen, sagen Holle und Mersmann unisono. Anders ausgedrückt: Der Landfrauenverband hat denjenigen, die dazugehören, in Zeiten eines bis dahin nicht gekannten, staatlich verordneten Kontaktverbots Kraft gegeben.

Die Frauen haben auch Sport online zusammen gemacht. „Alleine hätte ich mich nicht dazu aufgerafft“, räumt Mary Mersmann lachend ein. „Durch Corona ist man zusammengewachsen“, auch das sagt sie an diesem Morgen.

Um den anderen Frauen zu signalisieren, das sie (mit ihren Familien) nicht allein sind, hat das Ortsverbandsteam zu Weihnachten selbsthergestellten Likör in eigens dafür besorgte Fläschen gefüllt und den Mitgliedern persönlich an die Haustür gebracht. Schon zuvor hatten die Frauen den anderen Karten mit der Aufschrift „Wir denken an Dich“ persönlich an der Tür übergeben. Conny Holle: „Mit Maske und dem nötigen Sicherheitsabstand.“

Die schlimme Zeit ist wohl vorbei, die Impfungen zeigen ihre Wirkung. Ende August trafen sich die Landfrauen erstmals nach vielen, vielen Monaten wieder: Zum Lichter-Garten-Fest bei Familie Mersmann. Das nächste Mal gibt es am 30. Oktober ein Treffen: eine Nachtwanderung mit Leuchtstab auf Halde Hoheward.